Formazioni Napoli-Bodo Glimt: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Bodo Glimt rischia di essere decisiva non solo per il percorso in Champions degli azzurri, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri.
Probabili formazioni Napoli - Bodoe/Glimt
Formazione titolare
Allenatore
- M. Allegri
- K. Knutsen
Oltre a Hojlund, nuovamente titolare al posto di Lucca, sono pronti a tornare dal primo minuto nel Napoli sia Lang che Politano, con il possibile ritorno al 4-3-3.
Olivera dovrebbe far rifiatare Spinazzola a sinistra, mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Rrahmani e Rafa Marin. Allegri vuol far convivere De Bruyne e McTominay a centrocampo, con Anguissa pronto a entrare dalla panchina. In porta confermato Meret.
PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BODO GLIMT
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri
BODO GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet, Hauge; Blomberg, Helmersen. All. Knutsen
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Napoli-Bodo Glimt si giocherà martedì 20 ottobre alle ore 21, con diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 201 e 253) e in streaming anche su NOW per gli abbonati.