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Marco Trombetta

Formazioni Napoli-Bodo Glimt: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Napoli vs Bodoe/Glimt
Bodoe/Glimt
Napoli

Snodo fondamentale per il Napoli di Allegri in Champions contro il Bodo Glimt: le formazioni e dove vedere la partita.

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Napoli-Bodo Glimt rischia di essere decisiva non solo per il percorso in Champions degli azzurri, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri.


Probabili formazioni Napoli - Bodoe/Glimt

3-4-2-1
Napoli crest
Napoli
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
Napoli

Formazione titolare

Bodoe/Glimt

Allenatore

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Oltre a Hojlund, nuovamente titolare al posto di Lucca, sono pronti a tornare dal primo minuto nel Napoli sia Lang che Politano, con il possibile ritorno al 4-3-3.

Olivera dovrebbe far rifiatare Spinazzola a sinistra, mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Rrahmani e Rafa Marin. Allegri vuol far convivere De Bruyne e McTominay a centrocampo, con Anguissa pronto a entrare dalla panchina. In porta confermato Meret.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BODO GLIMT

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

BODO GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet, Hauge; Blomberg, Helmersen. All. Knutsen

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Bodo Glimt si giocherà martedì 20 ottobre alle ore 21, con diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 201 e 253) e in streaming anche su NOW per gli abbonati.

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