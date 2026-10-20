Formazioni Napoli-Bodo Glimt: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Napoli-Bodo Glimt rischia di essere decisiva non solo per il percorso in Champions degli azzurri, ma anche per il futuro di Massimiliano Allegri.





Oltre a Hojlund, nuovamente titolare al posto di Lucca, sono pronti a tornare dal primo minuto nel Napoli sia Lang che Politano, con il possibile ritorno al 4-3-3.

Olivera dovrebbe far rifiatare Spinazzola a sinistra, mentre la coppia centrale difensiva sarà formata da Rrahmani e Rafa Marin. Allegri vuol far convivere De Bruyne e McTominay a centrocampo, con Anguissa pronto a entrare dalla panchina. In porta confermato Meret.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BODO GLIMT

Prossime partite NAP Champions League 15:00 BOD Guarda

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

BODO GLIMT (4-4-2): Haikin; Sjovold, Gundersen, Bjortuft, Bjorkan; Auklend, Berg, Fet, Hauge; Blomberg, Helmersen. All. Knutsen

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Bodo Glimt si giocherà martedì 20 ottobre alle ore 21, con diretta tv in esclusiva su Sky Sport (canale 201 e 253) e in streaming anche su NOW per gli abbonati.