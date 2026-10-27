Formazioni Monza-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

A pochi giorni dal big-match contro la Juventus e dopo il pareggio casalingo contro la Roma, il Napoli è ospite del Monza nella nona giornata di Serie A.

Gli azzurri hanno raccolto appena undici punti nelle prime otto partite e hanno vinto solo una delle ultime quattro partite ufficiali tra campionato e Champions League.

La squadra di Ivan Juric ha quattro punti in meno rispetto al Napoli ma ha vinto le ultime due giocate in casa battendo Sassuolo e Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-NAPOLI

Prossime partite MON Serie A 15:45 NAP Guarda

Qualche dubbio di formazione per Juric che dovrebbe schierare Lucchesi in difesa, favorito su Goglichidze. A centrocampo verso una maglia da titolare Folorunsho al posto di Ondoa, Robinson e Mota confermati alle spalle di Gustavo Varela.

Milinkovic-Savic potrebbe partire titolare in porta, in difesa rientra Rrhamani che ha superato la sindrome influenzale. A centrocampo riecco Lobotka con De Bruyne mezzala e Anguissa in panchina. Dubbi in attacco dove Vergara si gioca una maglia con Politano e Lang.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; De Bruyne, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

DOVE VEDERE MONZA-NAPOLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Monza, gara valida per la nona giornata di Serie A, si gioca mercoledì 28 ottobre allo stadio 'Diego Armando Maradona' con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà disponibile in diretta tv e streaming come sempre su DAZN. Ma verrà trasmessa in diretta tv anche da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport. Inoltre sarà possibile vederla in streaming sia tramite Sky Go che su NOW.