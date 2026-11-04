Formazioni Milan-Ferencvaros: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Dopo l'entusiasmante vittoria nel derby ora il Milan ha bisogno di punti anche in Europa League, dove ospita il Ferencvoros per la quarta giornata.

I rossoneri infatti finora hanno ottenuto solo tre punti su nove perdendo ben due volte contro Benfica e Bournemouth. Ed in entrambe le occasioni non sono riusciti a segnare.

La formazione ungherese però non è un avversario da sottovalutare considerato che ha sempre vinto nelle prime tre giornate di Europa League battendo anche il Celtic. Inoltre ha fin qui perso solo una volta in stagione a fine luglio.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FERENCVAROS

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Amorim dovrebbe optare per un robusto turnover. Tra i pali non ci sarà lo squalificato Maignan: al suo posto c'è Torriani, davanti a lui Diawara potrebbe tornare centrale accanto a De Winter per fare rifiatare Pavlovic con Estupinan terzino sinistro.

Possibile occasione da titolare per Comotto a centrocampo e Camarda in attacco, alle sue spalle agiranno Hutchinson, Jashari e Cisse.

Yusuf sarà il terminale offensivo della squadra ungherese. Nel centrocampo a due Madarasz e Adam Nagy, sulla trequarti Arzani, Zachariassen e Birmancevic.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Gila, De Winter, Diawara, Estupinan; Musah, Comotto; Hutchinson, Jashari, Cisse; Camarda. Allenatore: Amorim.

FERENCVAROS (4-2-3-1): Radnóti; O. Nagy, Gómez, Zohoré, O'Dowda; Madarász, Á. Nagy; Arzani, Zachariassen, Birmančević; Yusuf. Allenatore: Borbély.

DOVE VEDERE MILAN-FERENCVAROS IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Ferencvaros, gara valida per la quarta giornata di Europa League, si gioca giovedì 5 novembre a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Mentre la diretta streaming della gara sarà disponibile sia su Sky Go che su NOW.