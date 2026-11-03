Formazioni Lens-Como: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il Como cerca la vittoria sul campo del Lens nella quarta giornata di Champions League.

La formazione di Cesc Fabregas ha vinto due delle prime tre gare europee e le ultime cinque partite ufficiali, ma nell'unica trasferta di Champions è stata sconfitta dal Feyenoord.

Solo tre invece i punti conquistati dai francesi che in Champions League hanno perso le ultime due senza mai riuscire a segnare. Mentre in Ligue 1 naviga a metà classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LENS-COMO

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Nelle file della squadra di casa occhi puntati soprattutto su Thauvin, ex Udinese e grande protagonista in Francia. In difesa c'è Todibo. A centrocampo interessante Haidara, mentre la punta centrale è Ivanovic.

Pochi dubbi di formazione per Fabregas che schiera Da Cunha sulla linea dei trequartisti insieme a Nico Paz e Baturina. A centrocampo torna titolare Perrone che dovrebbe essere affiancato da Milla. Ballottaggi sulle fasce dove sono in vantaggio Couto a destra e Valle a sinistra.

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic. All. Cahuzac

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

DOVE VEDERE LENS-COMO IN DIRETTA TV E STREAMING

Lens-Como, gara valida per la quarta giornata di Champions League, si gioca mercoledì 4 novembre con fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La diretta streaming della gara sarà disponibile sia su Sky Go che su NOW.