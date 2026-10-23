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Serie A
team-logoLazio
Stadio Olimpico, Roma
team-logoParma Calcio 1913
Guarda su DAZNGuarda su NOW
Lelio Donato

Formazioni Lazio-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Lazio vs Parma Calcio 1913
Lazio
Parma Calcio 1913

La Lazio, capolista e ancora imbattuta, ospita il Parma all'Olimpico nell'anticipo dell'ottava giornata: le ultime sulle formazioni di Gattuso e Gilardino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Quello vissuto da Lazio e Parma, che si affrontano nell'anticipo dell'ottava giornata all'Olimpico, è un momento diametralmente opposto.

Probabili formazioni Lazio - Parma Calcio 1913

4-3-3
Lazio crest
Lazio
LAZ
page.match.formation.title
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
C. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloO. ProvstgaardO. ProvstgaardN. TavaresN. TavaresR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniK. TaylorK. TaylorR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. NoslinE. CorviE. CorviE. Del PratoE. Del PratoM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. BernabeS. BritschgiS. BritschgiG. FabbianG. FabbianM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romeroteam-logoS. Lontani
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-3-3
Lazio

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • G. Gattuso
  • A. Gilardino

I biancocelesti infatti sono ancora imbattuti e hanno vinto sei delle prime sette partite di campionato compresa l'ultima in casa della Juventus per 0-3. La squadra di Gattuso comanda la classifica insieme all'Inter.

Quella di Gilardino, invece, è reduce da due sconfitte di fila con sei goal subiti e zero segnati contro Inter e Torino. Inoltre ha raccolto fin qui solo quattro punti.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PARMA

Prossime partite
LAZ

LAZ

Serie A

24 ott 2026

PAR

PAR

Solito undici per Gattuso che ha solo un paio di dubbi: uno in difesa dove Sutalo è in vantaggio su Doekhi per affiancare Provstgaard, l'altro in attacco con Noslin ancora favorito su Pinamonti. Per il resto tutto confermato con Belhayane ancora in regia.

Gilardino schiera Fabbian e Tourè alle spalle di Romero, Lontani dovrebbe quindi partire dalla panchina. In mezzo al campo Keita e Bernabè, Britschgi e Valeri larghi sulle fasce. La difesa a tre, davanti a Corvi, sarà composta da Delprato, Troilo e Diego Carlos.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. All. Gilardino

DOVE VEDERE LAZIO-PARMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Lazio-Parma, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, si gioca sabato 24 ottobre allo stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport oltre che come sempre su DAZN. Sarà possibile vederla in diretta streaming anche su NOW e tramite Sky Go per gli abbonati al servizio.

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