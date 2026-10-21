Formazioni Juventus-Rennes: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Operazione riscatto per la Juventus che ospita il Rennes all'Allianz Stadium nella terza giornata di Europa League.

I bianconeri, in realtà, hanno vinto le prime due gare giocate nella competizione contro NEC e Celta Vigo. Ma sono reduci dal pesantissimo 0-3 subito contro la Lazio in campionato che ha ufficialmente aperto lo stato di crisi.

Quattro i punti raccolti dal Rennes nelle prime due giornate di Europa League. Mentre in Ligue 1 è sesto con tredici punti in sette giornate ma ha perso due delle ultime tre in campionato.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-RENNES

Spalletti torna alla difesa a tre con Gatti e Kelly al posto di Bremer e Lucumi, maglia da titolare sulla sinistra per Cambiaso mentre McKennie potrebbe agire da trequartista alle spalle di Kolo Muani e Woltemade.

Turno di riposo, almeno inizialmente, per Nico Gonzalez che partirà dalla panchina come Alajbegovic. Out per infortunio anche Conceiçao.

JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario, Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

RENNES (4-3-3): Samba, Frankowski, Cresswell, Boudlal, Nagida; Szymanksi, Camara, Rongier; Blas, Nordin, Tamari. All. Haise

DOVE VEDERE JUVENTUS-RENNES IN DIRETTA TV E STREAMING

Juventus-Rennes, gara valida per la terza giornata di Europa League, si gioca giovedì 22 ottobre all'Allianz Stadium con fischio d'inizio alle ore 18.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. La diretta streaming è disponibile su Sky Go e su NOW. Inoltre sarà possibile vedere la gara in differita e in chiaro alle ore 21.00 su Tv8.