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Stefano Silvestri

Formazioni Juventus-Napoli: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Juventus vs Napoli
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Juventus e Napoli si sfidano in un big match delicatissimo per entrambe: le scelte di formazione degli ex Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

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Una è reduce dalla peggior prestazione stagionale, l'altra è tornata alla vittoria anche in campionato. Ma il big match dell'Allianz Stadium è delicatissimo sia per la Juventus che per il Napoli.

Le squadre degli ex Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri si sfidano nel posticipo domenicale della decima giornata di Serie A, l'altro big match del turno assieme al derby Milan-Inter. Allegri però non ci sarà in quanto squalificato: al suo posto il vice Marco Landucci, altro ex bianconero, come a Monza.

Spalletti dovrebbe tornare a puntare sulla coppia Kolo Muani-Woltemade dopo aver lasciato inizialmente panchina il tedesco contro il Genoa. Juve senza la solita marea di infortunati e con gli uomini obbligati: in mezzo al campo Koopmeiners più di Sarr, Cambiaso a sinistra, Kalulu confermato nonostante l'errore di Marassi.

Napoli senza l'infortunato Lobotka, sostituito davanti alla difesa da De Bruyne. In porta ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, Lang titolare nel tridente, Rafa Marin partner di Rrahmani al centro della difesa, panchina per Vergara e Giovane.

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01 nov 2026

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PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade. All. Spalletti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri (squalificato, in panchina Landucci)

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, tramite abbonamento, o scaricando l'app su un qualsiasi dispositivo o accedendo al sito della piattaforma. I clienti sia di DAZN che di Sky potranno seguire la partita anche attivando DAZN 1, al canale numero 214 di Sky.

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