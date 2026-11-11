Formazioni Italia-Francia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Primo posto e qualificazione ai quarti di Nations League. Questo mette in palio Italia-Francia per la quinta giornata del Gruppo A1. A guidare attualmente la classifica è la selezione guidata da Zinedine Zidane, ancora imbattuta e capace di conquistare dieci punti su dodici.

Gli unici a riuscire a fermare la corsa della Francia sono stati però fin qui proprio gli Azzurri che un mese fa hanno strappato un prezioso pareggio, che permette all'Italia di restare in corsa anche per il primo posto ma solo a patto di vincere lo scontro diretto di San Siro.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

Pochi dubbi per Roberto Mancini che davanti al capitano Donnarumma schiera una difesa a quattro. Il terzino destro sarà Kayode, dall'altra parte Calafiori con Dimarco destinato inizialmente alla panchina. In mezzo Scalvini accanto a Bastoni.

Prossime partite ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA Guarda

A centrocampo regia affidata a Tonali che sarà affiancato da Frattesi e Barella. In attacco fiducia ai fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, che formeranno il tridente offensivo insieme a Cambiaghi.

Il grande dubbio di Zinedine Zidane è legato alla presenza di Kylian Mbappè. L'attaccante del Real Madrid non si è allenato alla vigilia e potrebbe dare forfait come già accaduto all'andata. In quel caso il tridente sarebbe formato da Olise, Douè e Barcola. Assenti per infortunio anche lo juventino Kalulu e l'interista Thuram.

Gli 'italiani' titolari potrebbero dunque essere i due milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot, ma va verso la conferma anche Da Cunha del Como a centrocampo. In difesa Zaire-Emery sulla destra con Truffert a sinistra, in mezzo Jacquet e Upamecano.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S.Esposito, P.Esposito, Cambiaghi. CT: Mancini

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Barcola, Olise, Doué. CT: Zidane

DOVE VEDERE ITALIA-FRANCIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Francia, gara valida per la quinta giornata del Gruppo A1 di Nations League, si gioca giovedì 12 novembre a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa come sempre in diretta tv e in esclusiva, completamente gratis, dalla Rai su Rai 1.

Per vedere Italia-Francia di Nations League in diretta streaming basterà collegarsi a RaiPlay e aprire la finestra di Rai 1 senza pagare alcun tipo di abbonamento.