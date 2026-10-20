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Champions League
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Giuseppe Meazza
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Lelio Donato

Formazioni Inter-Shakhtar Donetsk: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk
Inter
Shakhtar Donetsk

L'Inter deve sbloccarsi in Champions League dove ha perso le prime due partite, a 'San Siro' arriva lo Shakhtar Donetsk: le ultime sulle formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming.

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Vigilia già decisiva per la stagione dell'Inter che deve assolutamente vincere contro lo Shakhtar Donetsk nella terza giornata di Champions League.

Probabili formazioni Inter - Shakhtar Donetsk

3-5-2
Inter crest
Inter
INT
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Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter

Formazione titolare

Shakhtar Donetsk

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Turan

I nerazzurri hanno infatti perso entrambe le prime due partite contro Real Madrid e Club Brugge, dunque hanno bisogno dei tre punti per continuare a sperare almeno nei playoff.

Quattro invece i punti già raccolti dalla formazione ucraina che ha pareggiato col PSV e ha battuto l'AEK Atene per 3-1 nell'ultimo turno di Champions.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SHAKHTAR DONETSK

Chivu dovrebbe confermare il Pepo Martinez in porta, davanti a lui classifica linea a tre composta da Bisseck, Aknaji e Bastoni. Sulla fascia destra rientra Diouf con Zielinski favorito su Sucic a centrocampo, sicuri del posto Barella e Calhanoglu.

In attacco Pio Esposito è davanti a Bonny per sostituire Lautaro Martinez. Intoccabile ovviamente Marcus Thuram che in assenza del capitano è il punto fermo del reparto offensivo.

Una sola punta invece per Arda Turan che schiera Kaua Elias supportato da una linea a quattro formata da Santana, Pedrinho, Marlon Gomes e Newertton.

INTER (3-5-2): Josep Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zieliński, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All. Chivu.

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias. All. Arda Turan.

DOVE VEDERE INTER-SHAKHTAR DONETSK IN DIRETTA TV E STREAMING

Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata di Champions League, si gioca mercoledì 21 ottobre a 'San Siro' con fischio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita verrà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video, dunque non sarà visibile né su Sky Sport né su NOW.

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