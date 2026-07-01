Formazioni Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Il Messico attende agli ottavi la vincente tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, sfida dei sedicesimi di finale in programma quest'oggi ad Atlanta, con fischio d'inizio alle ore 18:00.

Tuchel ha deciso di confermare dal primo minuto Bukayo Saka e Marcus Rashford, in vantaggio rispettivamente su Madueke e Gordon: l'Inghilterra si presenterà dunque con l'artiglieria pesante, con un assetto offensivo completato da capitan Harry Kane e da Jude Bellingham. In difesa assenti gli infortunati James e Livramento, in dubbio Quansah, resta l'ex Genoa Djed Spence come unica opzione da terzino destro.

Il ct Desabre sembra invece orientato a confermare in blocco la squadra vista contro l'Uzbekistan nell'ultima giornata della fase a gironi: davanti la coppia Wissa-Bakambu.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in esclusiva da DAZN: non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Rai, che ha scelto di puntare su Belgio-Senegal.