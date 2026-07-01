Goal.com
Live

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Coppa del Mondo
team-logoInghilterra
Atlanta Stadium
team-logoRD Congo
Guarda su DAZN
GOAL

Formazioni Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Inghilterra vs RD Congo
Inghilterra
RD Congo

È il giorno dell'Inghilterra, che sfida la Repubblica Democratica del Congo ad Atlanta per i sedicesimi di finale dei Mondiali: Tuchel, che deve fare a meno di James, lancerà Saka e Rashford dal primo minuto al posto di Madueke e Gordon.

Pubblicità


Probabili formazioni Inghilterra - RD Congo

4-2-3-1
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Formazione
RD Congo crest
RD Congo
DRC
5-3-2
1J. Pickford6M. Guehi3N. O'Reilly2E. Konsa25D. Spence8E. Anderson4D. Rice11M. Rashford10J. Bellingham7B. Saka9H. Kane1L. Mpasi-Nzau2A. Wan-Bissaka4A. Tuanzebe3S. Kapuadi22C. Mbemba26A. Masuaku25E. Kayembe8S. Moutoussamy14N. Sadiki20Y. Wissa17C. Bakambu
RD Congo crest
RD Congo
DRC
4-2-3-1
Inghilterra

Formazione titolare

RD Congo

Allenatore

  • T. Tuchel
  • S. Desabre

Infortuni e squalifiche

    Il Messico attende agli ottavi la vincente tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, sfida dei sedicesimi di finale in programma quest'oggi ad Atlanta, con fischio d'inizio alle ore 18:00.

    Tuchel ha deciso di confermare dal primo minuto Bukayo Saka e Marcus Rashford, in vantaggio rispettivamente su Madueke e Gordon: l'Inghilterra si presenterà dunque con l'artiglieria pesante, con un assetto offensivo completato da capitan Harry Kane e da Jude Bellingham. In difesa assenti gli infortunati James e Livramento, in dubbio Quansah, resta l'ex Genoa Djed Spence come unica opzione da terzino destro.

    Il ct Desabre sembra invece orientato a confermare in blocco la squadra vista contro l'Uzbekistan nell'ultima giornata della fase a gironi: davanti la coppia Wissa-Bakambu.

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E IN STREAMING

    Coppa del Mondo
    Inghilterra crest
    Inghilterra
    ING
    RD Congo crest
    RD Congo
    DRC

    Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo sarà visibile in esclusiva da DAZN: non è prevista la trasmissione in chiaro sulla Rai, che ha scelto di puntare su Belgio-Senegal.

    Pubblicità