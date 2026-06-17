Formazioni Inghilterra-Croazia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming









Inghilterra-Croazia non è solo il remake della semifinale del 2018, vinta dai croati: è anche la sfida tra una delle "solite" favorite per la vittoria finale e una Nazionale che proprio nei Mondiali ha trovato il proprio habitat ideale.

L'Inghilterra di Thomas Tuchel vuole dare continuità di risultati alle due finali consecutive - ancorché perse - raggiunte agli Europei. Ma la Croazia è sempre un osso durissimo per tutti: è reduce da una semifinale e una finale, ottenute rispettivamente in Qatar quattro anni fa e in Russia otto anni fa.

Tuchel punta tutto su Harry Kane, reduce da un'altra stagione strepitosa al Bayern, e dovrebbe sostenerlo con Madueke, Bellingham e Gordon, quest'ultimo appena passato al Barcellona: Saka va verso la panchina, così come Rogers. Titolare in mezzo al campo Elliot Anderson, così come in difesa lo sarà Stones, in cerca di una squadra dopo l'addio al Manchester City.

C'è parecchia Serie A nella Croazia, a partire da Luka Modric, in attesa di capire quale sarà un futuro che l'ex Real Madrid svelerà solo dopo i Mondiali. Titolari sia Sucic che Baturina, che sosterranno la punta più avanzata Musa. A sinistra l'ex nerazzurro Perisic, la difesa poggia su Gvardiol.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inghilterra-Croazia sarà visibile in co-esclusiva sia su DAZN che sulla Rai. Nel primo caso si dovrà scaricare l'app della piattaforma su un moderno televisore o un dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), oppure accedere al sito ufficiale, o ancora attivare il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video; nel secondo il match sarà visibile su Rai 1 in diretta tv e su RaiPlay in diretta streaming.