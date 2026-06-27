Formazioni Giordania-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Gli ultimi 90 minuti della fase a gironi saranno pura formalità per l'Argentina, già qualificata ai sedicesimi e sicura del primo posto dopo le vittorie contro Algeria e Austria.
Dall'altra parte c'è una Giordania che dal canto suo è invece già aritmeticamente eliminata, anche in caso di vittoria contro la Seleccion. Decisive per gli scontri diretti le sconfitte nelle due gare precedenti.
Probabili formazioni Giordania - Argentina
Formazione titolare
Allenatore
- J. Sellami
- L. Scaloni
Infortuni e squalifiche
Turnover per l'Argentina, con Scaloni che ha annunciato l'assenza dal primo minuto di Messi. Il capitano albiceleste parte dalla panchina, così come Lautaro. Spazio nel tridente a Giuliano Simeone e Julian Alvarez con Nico Gonzalez. Chance dal primo minuto anche per Senesi in difesa, Lo Celso e Paredes in mezzo al campo.
La Giordania se la gioca invece con la formazione titolare, con l'obiettivo di lasciare i Mondiali con onore. In attacco ci sono Tamari e Al-Mardi a supporto del bomber delle qualificazioni Olwan.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Giordania-Argentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non è prevista dunque copertura in chiaro sulla Rai per il match che inizierà alle ore 4 italiane. La telecronaca è affidata ad Edoardo Testoni.