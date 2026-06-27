Formazioni Giordania-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Gli ultimi 90 minuti della fase a gironi saranno pura formalità per l'Argentina, già qualificata ai sedicesimi e sicura del primo posto dopo le vittorie contro Algeria e Austria.

Dall'altra parte c'è una Giordania che dal canto suo è invece già aritmeticamente eliminata, anche in caso di vittoria contro la Seleccion. Decisive per gli scontri diretti le sconfitte nelle due gare precedenti.





Turnover per l'Argentina, con Scaloni che ha annunciato l'assenza dal primo minuto di Messi. Il capitano albiceleste parte dalla panchina, così come Lautaro. Spazio nel tridente a Giuliano Simeone e Julian Alvarez con Nico Gonzalez. Chance dal primo minuto anche per Senesi in difesa, Lo Celso e Paredes in mezzo al campo.

La Giordania se la gioca invece con la formazione titolare, con l'obiettivo di lasciare i Mondiali con onore. In attacco ci sono Tamari e Al-Mardi a supporto del bomber delle qualificazioni Olwan.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Giordania-Argentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non è prevista dunque copertura in chiaro sulla Rai per il match che inizierà alle ore 4 italiane. La telecronaca è affidata ad Edoardo Testoni.