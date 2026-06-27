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Marco Trombetta

Formazioni Giordania-Argentina: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Giordania vs Argentina
Giordania
Argentina

Con Messi in panchina, l'Argentina già qualificata ai sedicesimi e sicura del primo posto affronta una Giordania già eliminata nell'ultima partita del Gruppo J.

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Gli ultimi 90 minuti della fase a gironi saranno pura formalità per l'Argentina, già qualificata ai sedicesimi e sicura del primo posto dopo le vittorie contro Algeria e Austria.

Dall'altra parte c'è una Giordania che dal canto suo è invece già aritmeticamente eliminata, anche in caso di vittoria contro la Seleccion. Decisive per gli scontri diretti le sconfitte nelle due gare precedenti.


Probabili formazioni Giordania - Argentina

3-4-2-1
Giordania crest
Giordania
JOR
Formazione
Argentina crest
Argentina
ARG
4-1-2-3
1Y. Yazeed Abulaila5Y. Al-Arab3A. Nasib4H. Abu Dahab10M. Tamari8N. Al-Rawabdeh20M. Abu Taha23E. Haddad21N. Al Rashdan13M. Al Mardi9A. Olwan23E. Martinez19N. Otamendi4G. Montiel2M. Senesi3N. Tagliafico11G. Lo Celso14E. Palacios5L. Paredes9J. Alvarez17G. Simeone15N. Gonzalez
Argentina crest
Argentina
ARG
3-4-2-1
Giordania

Formazione titolare

Argentina

Allenatore

  • J. Sellami
  • L. Scaloni

Infortuni e squalifiche

    Turnover per l'Argentina, con Scaloni che ha annunciato l'assenza dal primo minuto di Messi. Il capitano albiceleste parte dalla panchina, così come Lautaro. Spazio nel tridente a Giuliano Simeone e Julian Alvarez con Nico Gonzalez. Chance dal primo minuto anche per Senesi in difesa, Lo Celso e Paredes in mezzo al campo.

    La Giordania se la gioca invece con la formazione titolare, con l'obiettivo di lasciare i Mondiali con onore. In attacco ci sono Tamari e Al-Mardi a supporto del bomber delle qualificazioni Olwan.

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    Giordania crest
    Giordania
    JOR
    Argentina crest
    Argentina
    ARG

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Giordania-Argentina sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Non è prevista dunque copertura in chiaro sulla Rai per il match che inizierà alle ore 4 italiane. La telecronaca è affidata ad Edoardo Testoni.

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