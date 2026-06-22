Formazioni Giordania-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Le due teoriche nazionali materasso del girone J si sfidano. Cerca la prima vittoria in assoluto in un Mondiale la Giordania, ma cerca il primo successo anche l'Algeria.

Entrambe sono state battute all'esordio: la Giordania dall'Austria, l'Algeria dall'Argentina. Vietato sbagliare, dunque, per non compromettere definitivamente anche le ultime chances di approdare alla fase a eliminazione diretta.

Tutti a disposizione per il ct giordano Sellami, che in avanti punta ancora sul trio formato da Al-Fakhouri, Tamari e Olwan. In difesa è pronto Al-Rosan al posto di Nasib.

Luca Zidane confermato tra i pali dell'Algeria nonostante la prestazione poco felice contro l'Argentina, idem il veronese Belghali sulla destra. A centrocampo è pronto Zerrouki per Bentaleb. Mahrez è pronto a fare il proprio esordio da titolare dopo essere partito dalla panchina nella prima partita.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Giordania-Algeria è un'esclusiva DAZN e non sarà dunque visibile in chiaro sulla Rai. Per vederla si dovrà scaricare l'app della piattaforma di streaming o accedere al sito ufficiale, quindi sottoscrivere un abbonamento. L'alternativa è attivare il canale DAZN dedicato alla visione dei Mondiali presente su Prime Video.