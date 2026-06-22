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Formazioni Giordania-Algeria: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Giordania vs Algeria
Giordania
Algeria

Entrambe battute nella gara d'esordio, Giordania e Algeria cercano il primo punto al Mondiale in un girone completato da Argentina e Austria: le formazioni dei due ct.

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Probabili formazioni Giordania - Algeria

3-4-2-1
Giordania crest
Giordania
JOR
Formazione
Algeria crest
Algeria
ALG
4-3-3
1Y. Yazeed Abulaila19S. Al-Rosan5Y. Al-Arab16M. Abualnadi8N. Al-Rawabdeh23E. Haddad21N. Al Rashdan10M. Tamari20M. Abu Taha11O. Fakhouri9A. Olwan23L. Zidane17R. Belghali21R. Bensebaini2A. Mandi15R. Ait Nouri14H. Boudaoui22I. Maza6R. Zerrouki7R. Mahrez10F. Chaibi18M. Amoura
Algeria crest
Algeria
ALG
3-4-2-1
Giordania

Formazione titolare

Algeria

Allenatore

  • J. Sellami
  • V. Petkovic

Le due teoriche nazionali materasso del girone J si sfidano. Cerca la prima vittoria in assoluto in un Mondiale la Giordania, ma cerca il primo successo anche l'Algeria.

Entrambe sono state battute all'esordio: la Giordania dall'Austria, l'Algeria dall'Argentina. Vietato sbagliare, dunque, per non compromettere definitivamente anche le ultime chances di approdare alla fase a eliminazione diretta.

Tutti a disposizione per il ct giordano Sellami, che in avanti punta ancora sul trio formato da Al-Fakhouri, Tamari e Olwan. In difesa è pronto Al-Rosan al posto di Nasib.

Luca Zidane confermato tra i pali dell'Algeria nonostante la prestazione poco felice contro l'Argentina, idem il veronese Belghali sulla destra. A centrocampo è pronto Zerrouki per Bentaleb. Mahrez è pronto a fare il proprio esordio da titolare dopo essere partito dalla panchina nella prima partita.

Coppa del Mondo
Giordania crest
Giordania
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Giordania-Algeria è un'esclusiva DAZN e non sarà dunque visibile in chiaro sulla Rai. Per vederla si dovrà scaricare l'app della piattaforma di streaming o accedere al sito ufficiale, quindi sottoscrivere un abbonamento. L'alternativa è attivare il canale DAZN dedicato alla visione dei Mondiali presente su Prime Video.

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