Formazioni Genoa-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Sfida molto interessante quella in programma domenica pomeriggio al 'Ferraris' tra Genoa e Milan, valida per l'undicesima giornata di Serie A.

La squadra allenata da Daniele De Rossi, dopo un inizio di stagione molto complicato, ha vinto le ultime tre ottenendo anche un successo prestigioso proprio in casa contro la Juventus.

I rossoneri invece alternano grandi risultati come la vittoria nel derby della scorsa settimana a clamorosi tonfi. Giovedì infatti sono stati sconfitti in casa dal Ferencvaros in Europa League.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

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De Rossi dovrebbe confermare Messias con Osmajc, maglia da titolare anche per il grande ex El Shaarawy. Ostigard guida come sempre la difesa, a centrocampo favorito Baldanzi.

Problemi soprattutto in difesa per Amorim che non avrà a disposizione Pavlovic: al suo posto Diawara centrale, sulla sinistra ballottaggio aperto tra Estupinan e Bartesaghi. Modric in regia, in attacco Moreira e Pulisic affiancano Ramos.

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Baldanzi, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy; Messias, Osmajic. All. De Rossi

MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Diawara, Bartesaghi; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic. All. Amorim

DOVE VEDERE GENOA-MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Genoa-Milan, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A, si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Luigi Ferraris' con fischio d'inizio fissato alle ore 15.00. La partita sarà trasmessa in diretta streaming e in esclusiva da DAZN, dunque per vederla è necessario sottoscrivere un abbonamento e collegarsi all'app tramite smart tv o dispositivi mobili.