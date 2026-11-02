Formazioni Feyenoord-Inter: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Missione riscatto. L'Inter scende in campo nel catino del De Kuip a pochi giorni dal derby perso contro il Milan, sfidando il Feyenoord nella quarta partita della Fase Campionato di Champions League.

La squadra di Cristian Chivu deve trovare continuità in Europa dopo aver battuto lo Shakhtar in 10 contro 11 nella precedente partita. Ha gli stessi punti dei nerazzurri, ovvero 3, anche il Feyenoord di Giovanni Van Bronckhorst, che ha battuto il Como in mezzo a due ko contro Barcellona e Betis.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD-INTER

L'Inter torna al 3-5-2 puro dopo il cambiamento tattico del derby: Thuram intoccabile, al suo fianco Esposito con Bonny in panchina. Non ci sarà Bastoni, squalificato dopo l'espulsione contro lo Shakhtar: Carlos Augusto prende il suo posto accanto a Bisseck e Akanji. Recuperato anche Pavard, non ancora Jones, Stones e Lautaro Martinez.

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Feyenoord in campo col consueto 4-3-3 ma senza il leader difensivo St. Juste, assente per un problema a un ginocchio: c'è Watanabe in coppia con Marmol. Occhio ad Hadj Moussa, già giustiziere del Como, e al talento di centrocampo Zechiel.

FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read, Watanabe, Marmol, Lopez; Zechiel, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Nacho Ferri, Valente. All. Van Bronckhorst

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Feyenoord-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in diretta streaming su NOW, sempre tramite abbonamento. I clienti Sky potranno vedere la partita anche con l'app senza costi aggiuntivi SkyGo.