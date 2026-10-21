Formazioni Bournemouth-Milan: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





La doppietta Salisburgo-Atalanta ha ridato fiducia e slancio al Milan. Che però ora ha l'obbligo di confermarsi sul campo del Bournemouth, nella terza giornata della Fase Campionato di Europa League.

Se i rossoneri sono a quota tre nel girone, gli inglesi sono primi a punteggio pieno con sei punti su sei, dopo aver battuto Real Sociedad e Sturm Graz. In Premier League, invece, le Cherries stanno soffrendo e sono posizionate nelle zone basse della classifica dopo aver vinto appena una partita nelle prime sette.

Milan in campo con la difesa a tre e Camarda centravanti, quest'ultimo scelto per sostituire l'infortunato Gonçalo Ramos. Out per problemi fisici anche Chukwueze. Cisse titolare dopo la panchina con l'Atalanta, dentro anche i vari Jashari, Tomori e Loftus-Cheek. A sinistra tocca a Bartesaghi, sulla corsia opposta a Hutchinson.

Nel Bournemouth occhio al centravanti brasiliano Evanilson, ma anche al connazionale Rayan, che però potrebbe partire dalla panchina, e all'ex romanista Kluivert. Infortunato invece Alex Scott, accostato proprio al Milan negli ultimi tempi.

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PROBABILI FORMAZIONI BOURNEMOUTH-MILAN

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Tavernier, Kluivert, Gannon-Doak; Evanilson. All. Rose

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gila, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda. All. Amorim

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Bournemouth-Milan sarà visibile in diretta e in esclusiva tv su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. In streaming, invece, la partita si potrà vedere sempre tramite abbonamento su NOW.







