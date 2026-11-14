Formazioni Belgio-Italia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La bella vittoria ottenuta a 'San Siro' contro la Francia permette all'Italia di presentarsi in Belgio con due risultati su tre a disposizione per qualificarsi ai quarti di finale della Nations League.

Anzi gli Azzurri, in caso di successo a Bruxelles, avrebbero addirittura la certezza di chiudere al primo posto grazie agli scontri diretti favorevoli anche se la Francia batterà la Turchia.

Leggermente diverso il discorso per il Belgio, attualmente terzo con un punto in meno rispetto a Italia e Francia. Ai Diavoli Rossi dunque serve solo vincere per essere sicuri di accedere al turno successivo.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO-ITALIA

Pochi dubbi di formazione per Roberto Mancini che ha perso Davide Frattesi per infortunio e potrebbe cambiare qualcosa in attacco rispetto alla partita di 'San Siro'. Davanti al capitano Donnarumma linea a quattro confermata con Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. Ma occhio a Palestra che potrebbe sostituire l'ex viola sulla destra.

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A centrocampo, come detto, out Frattesi: al suo posto dovrebbe giocare Doumbia, entrato bene contro la Francia. Ma non è escluso l'utilizzo di Fagioli che comporterebbe lo spostamento di Sandro Tonali nel ruolo di mezzala. Sicuro di una maglia da titolare Barella.

In attacco non recupera Cambiaghi, tra i migliori a 'San Siro. Mancini potrebbe quindi schierare dall'inizio Dimarco largo nel tridente. Rischia il posto pure Sebastiano Esposito, anche perché Vergara sta bene e scalpita. Confermatissimo invece Pio Esposito.

Nell'undici titolare di Van Bommel tanti giocatori di Serie A tra centrocampo e tacco: titolarissimo, ovviamente, Kevin De Bruyne. Charles De Ketelaere agirà da falso nove e sarà supportato da Doku e dal milanista Diego Moreira. In difesa spazio per Castagne, ex Atalanta.

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode/Palestra, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia/Fagioli, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco. Ct. Mancini.

DOVE VEDERE BELGIO-ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Belgio-Italia, gara valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, si gioca domenica 15 novembre a Bruxelles con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita, come tutte quelle degli Azzurri, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro quindi gratis dalla Rai su Rai 1. Inoltre sarà possibile vederla anche in diretta streaming su RaiPlay senza alcun tipo di abbonamento aprendo la finestra di Rai 1.