Formazioni Barcellona-Real Madrid: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Il match più atteso dell'anno in Liga si gioca stasera al Camp Nou dove il Barcellona ospita il Real Madrid nel Clasico.

La sfida è già decisiva soprattutto per gli uomini di Josè Mourinho, che hanno perso due delle prime nove di campionato e hanno un ritardo di sei punti dai Blaugrana.

Al contrario la squadra allenata da Flick ha fatto finora un percorso netto in Liga con nove vittorie su nove, ma è reduce dal 4-2 subito in Champions League contro il PSG.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA-REAL MADRID

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Flick ha perso per infortunio Dani Olmo, verso una maglia da titolare Gordon che è favorito su Adeyiemi per agire alle spalle di Raphinha insieme a Lamine Yamal e Fermin. Rodri e Pedri in mezzo al campo, Cubarsì guida la difesa.

Tanti dubbi di formazione per Mourinho che potrebbe schierare Endrick dal 1' con Arda Guler in mezzo al campo insieme a Tchouameni. In difesa più Huijsen di Rudiger, Valverde terzino destro.

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart, Cubarsì, Gerard Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermin, Gordon; Raphinha. All. Flick

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konatè, Huijsen, Cucurella; Arda Guler, Tchouameni; Endrick, Bellingham, Diomande; Mbappè. All. Mourinho

DOVE VEDERE BARCELLONA-REAL MADRID IN DIRETTA TV E STREAMING

Barcellona-Real Madrid, gara valida per la decima giornata di Liga, si gioca domenica 25 ottobre al 'Camp Nou' con fischio d'inizio alle ore 21.00. La gara, come tutte quelle della massima serie spagnola, sarà disponibile in diretta streaming su DAZN. Ma il Clasico verrà trasmesso anche in diretta tv e in chiaro da Mediaset su Italia 1.