Formazioni AZ Alkmaar-Juventus: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La Juventus cerca continuità dopo la vittoria contro il Napoli che ha restituito serenità all'ambiente. I bianconeri affrontano la trasferta in Olanda contro l'AZ Alkmaar per la quarta giornata di Europa League.

La squadra di Spalletti è ancora imbattuta nella competizione in cui ha raccolto sette punti frutto di due vittorie, contro NEC e Celta Vigo, e un pareggio casalingo contro il Rennes.

Momento delicato invece per gli olandesi che hanno perso le ultime due nel loro campionato ma hanno vinto due volte su tre in Europa League perdendo solo la prima in casa del Sunderland.

PROBABILI FORMAZIONI AZ ALKMAAR-JUVENTUS

Prossime partite AZ Europa League 15:00 JUV Guarda

Spalletti ha gli uomini contati in tutti i reparti, l'ultimo a fermarsi è stato McKennie. In difesa maglia da titolare per Gatti con Bremer e Lucumi. Sulla fascia sinistra rientra Cambiaso anche perché Cabal non è al meglio, in mezzo c'è Sarr dal 1'. In attacco Boga è in vantaggio su Kolo Muani per affiancare Woltemade.

A guidare l'attacco degli olandesi è il pericoloso Meerdink, alle sue spalle agiranno Weslley Patati Pinto, Biskov e Daal. L'ex laziale Hoedt comanda la difesa, a centrocampo titolare l'altro Koopmeiners, fratello dello juventino.

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): De Busser; Dijkstra, Hoedt, Schouten, De Wit; Kwakman, P. Koopmeiners; Weslley Patati Pinto, Biskov, Daal; Meerdink. Allenatore: Echteld.

JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Bremer, Gatti, Lucumi; Kalulu, Koopmeiners, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Boga, Woltemade. Allenatore: Spalletti.

DOVE VEDERE AZ ALKMAAR-JUVENTUS IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita, valida per la quarta giornata di Europa League, si gioca giovedì 5 novembre in Olanda con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La gara verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Per vedere la partita in diretta streaming bisognerà collegarsi a Sky Go o avere un abbonamento a NOW.