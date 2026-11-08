Formazioni Atletico Madrid-Barcellona: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming LaLiga Atletico Madrid vs Barcellona Atletico Madrid Barcellona

L'Atletico Madrid sogna di battere il Barcellona e scavalcarlo in vetta alla classifica della Liga: le ultime sulle formazioni di Simeone e Flick, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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