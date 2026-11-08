Formazioni Atletico Madrid-Barcellona: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

La dodicesima giornata di Liga si chiude con una sfida che può cambiare la testa della classifica.
Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona
Il Barcellona capolista, che è stato momentaneamente agganciato dal Real Madrid, scende in campo proprio nella capitale spagnola ma contro l'Atletico.
L'occasione è ghiotta per i Blaugrana che con un successo allungherebbero a +5 sui Colchoneros e si riporterebbero a distanza di sicurezza dagli uomini di Mourinho.
La squadra di Simeone però gioca in casa e una vittoria gli permetterebbe di portarsi da soli in vetta.
PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-BARCELLONA
Simeone dovrebbe tenere inizialmente fuori sia Jonathan David che Ademola Lookman, in attacco sarà Lee ad affiancare Julian Alvarez, migliore formazione possibile per Flick che schiera Raphinha: alle sue spalle Yamal, Lopez e Adeyemi. Parte fuori quindi Gordon
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee, Alvarez. All: Simeone.
BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Cancelo, Cubarsí, De Jong, Farinas; Rodri, Pedri; Yamal, Lopez, Adeyemi; Raphinha. All: Flick.
DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BARCELLONA IN DIRETTA TV E STREAMING
Atletico Madrid-Barcellona si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Metropolitano' con fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita, come tutta la Liga, verrà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su DAZN. Ma il big-match della dodicesima giornata sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro, completamente gratis, su Italia 1.