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Lelio Donato

Formazioni Atletico Madrid-Barcellona: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

LaLiga
Atletico Madrid vs Barcellona
Atletico Madrid
Barcellona

L'Atletico Madrid sogna di battere il Barcellona e scavalcarlo in vetta alla classifica della Liga: le ultime sulle formazioni di Simeone e Flick, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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La dodicesima giornata di Liga si chiude con una sfida che può cambiare la testa della classifica.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Barcellona

4-4-2
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. PubillM. PubillG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaKokeKokeP. BarriosP. BarriosK. LeeK. LeeJ. AlvarezJ. AlvarezJ. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloE. GarciaE. GarciaA. GordonA. GordonF. LopezF. LopezL. YamalL. YamalPedriPedriF. de JongF. de JongRaphinhaRaphinha
Barcellona crest
Barcellona
BAR
4-4-2
Atletico Madrid

Formazione titolare

Barcellona

Allenatore

  • D. Simeone
  • H. Flick

Il Barcellona capolista, che è stato momentaneamente agganciato dal Real Madrid, scende in campo proprio nella capitale spagnola ma contro l'Atletico.

L'occasione è ghiotta per i Blaugrana che con un successo allungherebbero a +5 sui Colchoneros e si riporterebbero a distanza di sicurezza dagli uomini di Mourinho.

La squadra di Simeone però gioca in casa e una vittoria gli permetterebbe di portarsi da soli in vetta.

Prossime partite
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ATM

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08 nov 2026

BAR

BAR

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID-BARCELLONA

Simeone dovrebbe tenere inizialmente fuori sia Jonathan David che Ademola Lookman, in attacco sarà Lee ad affiancare Julian Alvarez, migliore formazione possibile per Flick che schiera Raphinha: alle sue spalle Yamal, Lopez e Adeyemi. Parte fuori quindi Gordon

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena; Lee, Alvarez. All: Simeone.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Cancelo, Cubarsí, De Jong, Farinas; Rodri, Pedri; Yamal, Lopez, Adeyemi; Raphinha. All: Flick.

DOVE VEDERE ATLETICO MADRID-BARCELLONA IN DIRETTA TV E STREAMING

Atletico Madrid-Barcellona si gioca domenica 8 novembre allo stadio 'Metropolitano' con fischio d'inizio alle ore 21.00. La partita, come tutta la Liga, verrà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati su DAZN. Ma il big-match della dodicesima giornata sarà visibile anche in diretta tv e in chiaro, completamente gratis, su Italia 1.

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