Formazioni Atalanta-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Atalanta di Sarri vuole tornare alla vittoria nel posticipo della decima giornata di Serie A contro il Parma.
Probabili formazioni Atalanta - Parma Calcio 1913
Formazione titolare
Allenatore
- M. Sarri
- A. Gilardino
I bergamaschi, che hanno raccolto solo undici punti nelle prime nove partite di campionato, sono reduci da due pareggi consecutivi con tanti goal segnati ma altrettanti subiti.
Pareggio nell'ultimo turno anche per il Parma, ma senza reti, contro l'Udinese. Gilardino dal giorno del suo arrivo al posto dell'esonerato Cuesta non ha però ancora vinto una partita.
PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-PARMA
Sarri, sempre in piena emergenza infortuni, schiera Scalvini al centro della difesa e Pasalic a centrocampo. La scelta forte potrebbe essere l'esclusione di Rowe in favore di Elmas nei tre dietro Krstovic. Tra gli indisponibili c'è anche Scamacca.
Dubbi in tutti i reparti per Gilardino che deve decidere se schierare Daffara o Corvi in porta. A centrocampo il ballottaggio è tra Sierro e Fabbian, mentre in attacco spera Lontani che si gioca una maglia con El Bilal Toure.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Toure. All. Gilardino
DOVE VEDERE ATALANTA-PARMA IN DIRETTA TV E STREAMING
Atalanta-Parma, gara che chiude la decima giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 novembre a Bergamo con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Per vederla bisognerà dunque collegarsi all'app tramite una smart tv o i propri dispositivi portatili.