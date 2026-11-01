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Serie A
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Lelio Donato

Formazioni Atalanta-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Serie A
Atalanta vs Parma Calcio 1913
Atalanta
Parma Calcio 1913

La decima giornata di Serie A si chiude a Bergamo dove l'Atalanta ospita il Parma: le ultime sulle formazioni di Sarri e Gilardino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Qualità Premium
Sky Italia

Sky Italia

✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

✅ È l'opzione ideale per chi preferisce l'affidabilità del decoder senza i tipici ritardi o blocchi dello streaming, sfruttando una qualità dell'immagine superiore (incluso il formato 4K).

✅ Completa l'offerta nazionale includendo in esclusiva la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Prezzo di partenzaVariabile
Flessibilità Digitale
NOW TV

NOW

✅ Essendo la piattaforma streaming di proprietà di Sky, offre esattamente le stesse 3 partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari.

✅ Non richiede parabola o decoder fisici; si attiva istantaneamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

✅ A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione: le 3 partite di Serie A, la Champions League intera, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale.

Prezzo di partenza19,99 € al mese
Copertura Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e 10 le partite di ogni turno di campionato (di cui 7 in esclusiva assoluta).

✅ Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi pre e post-partita dalla "Square", documentari originali e format di analisi tattica on-demand per i più appassionati.

✅ Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Prezzo di partenza34,99 € al mese
Qualità Premium
Sky Italia

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✅ Trasmette 3 partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi in modo specifico sugli incontri di cartello del sabato sera (20:45), della domenica (18:00) e del lunedì (20:45).

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Prezzo di partenzaVariabile
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L'Atalanta di Sarri vuole tornare alla vittoria nel posticipo della decima giornata di Serie A contro il Parma.

Probabili formazioni Atalanta - Parma Calcio 1913

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

I bergamaschi, che hanno raccolto solo undici punti nelle prime nove partite di campionato, sono reduci da due pareggi consecutivi con tanti goal segnati ma altrettanti subiti.

Pareggio nell'ultimo turno anche per il Parma, ma senza reti, contro l'Udinese. Gilardino dal giorno del suo arrivo al posto dell'esonerato Cuesta non ha però ancora vinto una partita.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-PARMA

Prossime partite
ATA

ATA

Serie A

02 nov 2026

PAR

PAR

Sarri, sempre in piena emergenza infortuni, schiera Scalvini al centro della difesa e Pasalic a centrocampo. La scelta forte potrebbe essere l'esclusione di Rowe in favore di Elmas nei tre dietro Krstovic. Tra gli indisponibili c'è anche Scamacca.

Dubbi in tutti i reparti per Gilardino che deve decidere se schierare Daffara o Corvi in porta. A centrocampo il ballottaggio è tra Sierro e Fabbian, mentre in attacco spera Lontani che si gioca una maglia con El Bilal Toure.

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Sarri

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Toure. All. Gilardino

DOVE VEDERE ATALANTA-PARMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Atalanta-Parma, gara che chiude la decima giornata di Serie A, si gioca lunedì 2 novembre a Bergamo con fischio d'inizio fissato alle ore 20.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Per vederla bisognerà dunque collegarsi all'app tramite una smart tv o i propri dispositivi portatili.

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