Formazioni Ajax-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Ajax - Atalanta
Allenatore
- Michel
Una delle partite, se non la partita più attese dell'intera League Phase di Conference League: l'Atalanta di Maurizio Sarri fa visita all'Ajax.
La Dea e i Lancieri sono senza dubbio due delle favorite dell'intera competizione e dalla Johan Cruyff Arena possono arrivare dei segnali importantissimi per il prosieguo del torneo.
Michel con l'ex Barcellona ter Stegen tra i pali l'ex Borussia Dortmund Julian Brandt in mediana. A centrocampo anche l'ex Inter Klaassen.
Maurizio Sarri con tantissime assenze: fuori Scalvini, Kossounou e Kolasinac. In difesa giocano Obric e Kristensen, in una linea completata da Bellanova e Zappacosta.
PROBABILI FORMAZIONI AJAX-ATALANTA
AJAX (4-2-3-1): ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. All. Miguel Míchel
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Ajax-Atalanta è visibile in diretta e in esclusiva TV su Sky Sport, che detiene i diritti di tutta la Conference League, ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254. In streaming, invece, la partita si potrà vedere sempre tramite abbonamento su NOW.
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