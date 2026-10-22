Formazioni Ajax-Atalanta: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Una delle partite, se non la partita più attese dell'intera League Phase di Conference League: l'Atalanta di Maurizio Sarri fa visita all'Ajax.

La Dea e i Lancieri sono senza dubbio due delle favorite dell'intera competizione e dalla Johan Cruyff Arena possono arrivare dei segnali importantissimi per il prosieguo del torneo.

Michel con l'ex Barcellona ter Stegen tra i pali l'ex Borussia Dortmund Julian Brandt in mediana. A centrocampo anche l'ex Inter Klaassen.

Maurizio Sarri con tantissime assenze: fuori Scalvini, Kossounou e Kolasinac. In difesa giocano Obric e Kristensen, in una linea completata da Bellanova e Zappacosta.

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PROBABILI FORMAZIONI AJAX-ATALANTA

AJAX (4-2-3-1): ter Stegen; Kehrer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat; Brandt, Klaassen, Gloukh; Marcos Leonardo. All. Miguel Míchel

ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano, Ederson; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Ajax-Atalanta è visibile in diretta e in esclusiva TV su Sky Sport, che detiene i diritti di tutta la Conference League, ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 254. In streaming, invece, la partita si potrà vedere sempre tramite abbonamento su NOW.