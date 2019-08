Fiorentina-Napoli, Ribery idolo dei tifosi: consigli a Sottil durante la gara

L'attaccante francese in panchina per il match contro il Napoli: essenziale però nel dare suggerimenti al suo giovane sostituto.

E' arrivato da qualche giorno a Firenze, mandando in visibilio la città e i tifosi della . Franck Ribery è diventato immediatamente idolo grazie alla sua grande carriera al e ogni giorno che passa i fans lo amano ancor di più.

Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN

Inizialmente in panchina per il match contro il , visto e considerando una condizione non ancora al meglio, Ribery è stato comunque importante per la Fiorentina, anche fuori dagli undici titolari schierati da Montella per la prima gara di campionato.

L'ex attaccante di Marsliglia e è stato beccato dalle telecamere di Sky intento a dare consigli al giovane Sottil, schierato sulla fascia proprio al posto del francese. E di fatto dopo i suggerimenti di Ribery, il figlio d'arte ha messo in seria difficoltà i difensori del Napoli sulla destra.

In più Ribery ha vissuto al massimo la gara, esultando con i tifosi e i compagni di squadra in maniera spettacolare dopo i goal della Fiorentina. Insomma, nonostante il risultato sul campo, i fans viola sono altamente fiduciosi per la nuova stagione, con un campione in più in rosa.