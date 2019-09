Fiorentina-Juventus: Matuidi, Caceres e Vlahovic dal 1'

Maurizio Sarri scende finalmente in panchina e schiera ancora la stessa formazione, con Danilo al posto di De Sciglio. Vlahovic e Caceres per Montella

Torna la e torna con un anticipo scoppiettante di sabato: la fa visita alla , allo stadio Artemio Franchi di Firenze, per una sfida che da sempre regala grande spettacolo e rivalità. Oggi l'obiettivo di Sarri sarà quello di mettere pressione a Conte e Ancelotti, che giocheranno dopo di lui.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dopo due vittorie consecutive, la Vecchia Signora vuole la terza, prima di cominciare a pensare anche alla , con la sfida alle porte contro l' . Dall'altra parte, invece, c'è una Fiorentina che deve cominciare a muovere la classifica, dopo un avvio da incubo di Serie A.

Maurizio Sarri, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, ha avuto soltanto un dubbio di formazione: il ballottaggio era tra Matuidi e Rabiot. Al netto di sorprese, sarà il primo a scendere in campo ancora da titolare, come già fatto nelle prime due giornate.

Per il resto, c'è un solo cambio forzato rispetto alle ultime due uscite: visto lo stop di De Sciglio, sarà Danilo a prendersi la fascia destra. Il brasiliano non avrà un compito semplice: dovrà affrontare su quella stessa fascia Franck Ribéry, alla prima partita da titolare con la Fiorentina.

In difesa, dopo due partite con l' , giocherà titolare ancora Matthijs de Ligt al fianco di Leonardo Bonucci. In attacco, invece, Sarri non ci pensa nemmeno a toccare il tridente che tanto bene ha fatto fino ad ora: Cristiano Ronaldo, Higuain e Douglas Costa.

Vincenzo Montella continua invece a cambiare qualcosa, in attesa di trovare la giusta quadratura. Sulla fascia sinistra difensiva, visto la strepitosa forma di Douglas Costa, Caceres sembra spuntarla nel ballottaggio con Dalbert: l'ex Juventus è sicuramente più attento alla fase difensiva.

A centrocampo fiducia ancora al giovane Castrovilli, mentre in attacco Vlahovic vince il ballottaggio a sorpresa con Boateng. Chiesa e Ribéry completeranno il pacchetto.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Pezzella, Milenkovic, Caceres; Pulgar, Badelj, Castrovilli; Chiesa, Vlahovic, Ribéry.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo.