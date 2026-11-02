Feyenoord-Inter: presentazione della partita di Champions League

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 de Kuip

L'Inter va a Rotterdam per affrontare il Feyenoord in Champions League al De Kuip martedì 3 novembre. Il calcio d'inizio è fissato alle 16:00 EST, le 20:00 GMT.

L'Inter deve riscattare un brutto fine settimana

L'Inter ha perso il primato in Serie A dopo la pesante sconfitta per 3-1 contro il Milan nel Derby della Madonnina. Finalista di Champions League nel 2023 e nel 2025, ha iniziato male questa stagione nella competizione, raccogliendo appena tre punti in tre partite. Le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge hanno rappresentato il peggior avvio possibile, ma la squadra di Christian Chivu ha conquistato una vittoria di misura per 1-0 contro lo Shakhtar nell'ultimo turno, dando finalmente il via alla propria campagna europea.

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Le partite del Feyenoord promettono goal

Il Feyenoord non vince da tre partite tra tutte le competizioni: in questa serie sono arrivati due pareggi in Eredivisie e una sconfitta contro il Real Betis in Champions League. Dopo la pesante sconfitta contro il Barcellona e la vittoria casalinga per 3-2 sul Como, in questa competizione la squadra di Gio van Bronckhorst ha dimostrato di essere imprevedibile. In nove delle sue ultime 13 partite tra tutte le competizioni sono stati segnati più di 3,5 goal complessivi: quando gioca il Feyenoord, dunque, lo spettacolo non manca.

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Statistiche principali e notizie sugli infortuni

Il Feyenoord deve fare a meno degli indisponibili di lungo corso Bart Nieuwkoop, Jordan Bos e Thomas Beelen.

L'Inter deve ancora fare a meno del capitano Lautaro Martinez, infortunatosi contro il Club Brugge in una precedente partita della competizione.

L'Inter deve rinunciare anche a Curtis Jones, John Stones e Benjamin Pavard. Alessandro Bastoni è invece squalificato.

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