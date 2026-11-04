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Conference League
team-logoLugano
AIL Arena
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FC Lugano-FK Kauno Zalgiris oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Conference League

In Conference League l'FC Lugano affronta l'FK Kauno Zalgiris. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta tv e streaming?

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FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: orario d'inizio

crest
Conference League - Game Week 3
AIL Arena

La partita tra FC Lugano e FK Kauno Zalgiris inizia il 05/11/2026 alle 21:00.

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: che cosa è successo a FC Lugano e FK Kauno Zalgiris?

Il FC Lugano arriva alla partita con una serie perfetta di cinque vittorie. In queste cinque gare, la squadra ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto sette. Nell'ultima partita il Lugano ha battuto il FC Basel 1893 per 2-1; particolarmente impressionante è stata la vittoria per 2-5 in trasferta contro il Getafe in Conference League.

Il FK Kauno Žalgiris ha un bilancio altalenante di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente, lo Žalgiris ha vinto per 1-4 contro l'Hegelmann nella A Lyga lituana. In Conference League, però, la squadra è rimasta senza punti: alla sconfitta per 0-4 contro il Brighton ha fatto seguito quella per 1-4 contro il Brann.

LUG

LUG - Forma

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
Gol segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
KZA

KZA - Forma

BHA
S4-0
SUD
V0-1
BRA
S1-4
ZAL
D0-0
HEG
V1-4
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: formazioni

Probabili formazioni Lugano - FK Kauno Zalgiris

Allenatore

  • M. Croci-Torti

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: stato di forma

LUG

LUG - Forma

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
Gol segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
KZA

KZA - Forma

BHA
S4-0
SUD
V0-1
BRA
S1-4
ZAL
D0-0
HEG
V1-4
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: bilancio degli scontri diretti

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
V
V
3
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
6
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
8
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
220031+26
V
V
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
10
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
D
V
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
V
S
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
V
S
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
S
V
16
BragaBragaBRA
210123-13
V
S
17
GentGentGNT
210112-13
S
V
18
FriburgoFriburgoSCF
210135-23
S
V
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
22
Stella RossaStella RossaZVE
201145-11
D
S
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
S
D
26
AGFAGFAGF
201112-11
D
S
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
S
D
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
30
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
S
D
32
ThunThunTHU
200202-20
S
S
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
S
S
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
S
S
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
S
S
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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