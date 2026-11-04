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FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: orario d'inizio

Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 15:00 AIL Arena

La partita tra FC Lugano e FK Kauno Zalgiris inizia il 05/11/2026 alle 21:00.

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

I temi della settimana: che cosa è successo a FC Lugano e FK Kauno Zalgiris?

Il FC Lugano arriva alla partita con una serie perfetta di cinque vittorie. In queste cinque gare, la squadra ha segnato 16 gol e ne ha subiti soltanto sette. Nell'ultima partita il Lugano ha battuto il FC Basel 1893 per 2-1; particolarmente impressionante è stata la vittoria per 2-5 in trasferta contro il Getafe in Conference League.

Il FK Kauno Žalgiris ha un bilancio altalenante di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'incontro più recente, lo Žalgiris ha vinto per 1-4 contro l'Hegelmann nella A Lyga lituana. In Conference League, però, la squadra è rimasta senza punti: alla sconfitta per 0-4 contro il Brighton ha fatto seguito quella per 1-4 contro il Brann.

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: formazioni

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: stato di forma

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: bilancio degli scontri diretti

FC Lugano-FK Kauno Zalgiris: le classifiche