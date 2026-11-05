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Conference League
team-logoLugano
AIL Arena
team-logoFK Kauno Zalgiris
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FC Lugano-FK Kauno Zalgiris oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Lugano vs FK Kauno Zalgiris
Lugano
FK Kauno Zalgiris
Conference League

In Conference League, l’FC Lugano affronta il FK Kauno Zalgiris. Ma chi trasmette la partita oggi in diretta TV e streaming?

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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: orario d'inizio

crest
Conference League - Game Week 3
AIL Arena

La partita tra FC Lugano e FK Kauno Zalgiris inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: dove vedere la partita oggi in TV e in diretta streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a FC Lugano e FK Kauno Zalgiris?

L'FC Lugano arriva alla partita con una serie perfetta di cinque vittorie. In queste cinque gare la squadra ha segnato 16 goal e ne ha subiti soltanto sette. Nell'ultima partita il Lugano ha battuto l'FC Basel 1893 per 2-1; particolarmente impressionante è stata la vittoria in trasferta per 2-5 contro il Getafe in Conference League.

L'FK Kauno Žalgiris ha un bilancio altalenante di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara lo Žalgiris ha vinto per 1-4 contro l'Hegelmann nella A Lyga lituana. In Conference League, però, la squadra è rimasta senza punti: alla sconfitta per 0-4 contro il Brighton è seguita quella per 1-4 contro il Brann.

LUG

LUG - Forma

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
Gol segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
KZA

KZA - Forma

BHA
S4-0
SUD
V0-1
BRA
S1-4
ZAL
D0-0
HEG
V1-4
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: formazioni

Formazioni Lugano - FK Kauno Zalgiris

3-5-2
Lugano crest
Lugano
LUG
Formazione
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
5-3-2
D. von BallmoosD. von BallmoosA. PapadopoulosA. PapadopoulosE. AlioskiE. AlioskiL. MaiL. MaiA. KendouciA. KendouciB. KarimovB. KarimovM. MarquesM. MarquesU. BislimiU. BislimiD. Dos SantosD. Dos SantosY. CimignaniY. CimignaniA. AjetiA. AjetiD. MikelionisD. MikelionisJ. MoutachyJ. MoutachyN. EdokpolorN. EdokpolorA. TolordavaA. TolordavaA. HernandezA. HernandezR. LekiatasR. LekiatasV. SlivkaV. SlivkaA. KalikA. KalikA. BenchaibA. BenchaibL. KrekovicL. KrekovicG. DebeljuhG. Debeljuh
FK Kauno Zalgiris crest
FK Kauno Zalgiris
KZA
3-5-2
Lugano

Formazione titolare

FK Kauno Zalgiris

Panchina

Allenatore

  • M. Croci-Torti
  • Z. Sopic

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: stato di forma

LUG

LUG - Forma

ZVE
V3-2
PUF
V0-4
GET
V2-5
THU
V2-3
BAS
V2-1
Gol segnato (subito)
17/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
KZA

KZA - Forma

BHA
S4-0
SUD
V0-1
BRA
S1-4
ZAL
D0-0
HEG
V1-4
Gol segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: bilancio degli scontri diretti

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: le classifiche

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321041+37
V
D
V
2
Hajduk SpalatoHajduk SpalatoHAS
321031+27
D
V
V
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
AjaxAjaxAJX
320173+46
V
V
S
6
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
7
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
V
V
8
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
9
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
S
V
V
10
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
V
V
11
FriburgoFriburgoSCF
320145-16
V
S
V
12
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
D
V
13
FC CopenhagenFC CopenhagenFCK
211052+34
D
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
D
15
AtalantaAtalantaATA
31114404
D
S
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
D
V
S
17
GentGentGNT
311112-14
D
S
V
18
ThunThunTHU
310232+13
V
S
S
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
31023303
S
V
S
20
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
310225-33
D
S
S
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
D
D
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
D
D
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
D
D
24
AGFAGFAGF
302112-12
D
D
S
25
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
D
S
D
26
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
D
S
27
JablonecJablonecJAB
201123-11
D
S
28
Stella RossaStella RossaZVE
301246-21
D
D
S
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
D
S
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
D
S
31
GetafeGetafeGET
201136-31
S
D
32
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301226-41
S
S
D
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
301226-41
D
S
S
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
D
S
S
35
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301216-51
S
S
D
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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