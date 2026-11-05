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FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: orario d'inizio

Conference League - Game Week 3 5 nov 2026 - 15:00 AIL Arena

La partita tra FC Lugano e FK Kauno Zalgiris inizierà il 5 novembre 2026 alle 21:00.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: dove vedere la partita oggi in TV e in diretta streaming?

I temi della settimana: cos'è successo a FC Lugano e FK Kauno Zalgiris?

L'FC Lugano arriva alla partita con una serie perfetta di cinque vittorie. In queste cinque gare la squadra ha segnato 16 goal e ne ha subiti soltanto sette. Nell'ultima partita il Lugano ha battuto l'FC Basel 1893 per 2-1; particolarmente impressionante è stata la vittoria in trasferta per 2-5 contro il Getafe in Conference League.

L'FK Kauno Žalgiris ha un bilancio altalenante di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell'ultima gara lo Žalgiris ha vinto per 1-4 contro l'Hegelmann nella A Lyga lituana. In Conference League, però, la squadra è rimasta senza punti: alla sconfitta per 0-4 contro il Brighton è seguita quella per 1-4 contro il Brann.

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: formazioni

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: stato di forma

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: bilancio degli scontri diretti

FC Lugano vs. FK Kauno Zalgiris: le classifiche