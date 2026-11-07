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Bundesliga II
team-logoFC Heidenheim
Voith-Arena
team-logoHannover 96
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FC Heidenheim-Hannover 96 oggi in diretta: chi trasmette la partita in TV e streaming?

FC Heidenheim vs Hannover 96
FC Heidenheim
Hannover 96
Bundesliga II

In 2. Bundesliga l'FC Heidenheim affronta l'Hannover 96. Ma chi trasmette la partita in diretta TV e streaming oggi?

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FC Heidenheim-Hannover 96: orario del calcio d'inizio

crest
Bundesliga II - Game Week 11
Voith-Arena

Alla Voith-Arena di Heidenheim, l'FC Heidenheim ospita l'Hannover 96 in una sfida di 2. Bundesliga. I due club attraversano fasi diverse della stagione, un elemento che rende la partita particolarmente interessante.

Frank Schmidt guida l'Heidenheim, settimo in classifica, a questa sfida. Nell'ultima partita, però, l'FCH ha perso in casa per 1-2 contro il Karlsruher SC, incassando così la seconda sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Schmidt deve ora ritrovare la continuità che aveva contraddistinto l'Heidenheim in precedenti fasi della stagione.

L'Hannover 96 arriva con nuovo slancio. Sotto la guida di Sandro Wagner, la squadra della Bassa Sassonia ha ottenuto un successo per 2-1 contro la Dynamo Dresda: i primi tre punti con il nuovo allenatore. La situazione resta comunque delicata: l'Hannover è quindicesimo in classifica con undici punti in dieci partite.

Dopo la vittoria, Wagner è stato diretto come al solito. In conferenza stampa ha sottolineato di non essere del tutto soddisfatto della prestazione e ha valutato il risultato senza enfasi: "Non è stato proprio bello", anche se i tre punti contavano. È questo l'atteggiamento che caratterizza il suo approccio alla guida dei Rossi.

La situazione è chiara: l'Heidenheim vuole restare a contatto con la metà alta della classifica, mentre l'Hannover ha bisogno di punti per allontanarsi dalla lotta per non retrocedere. Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cos'è successo a FC Heidenheim e Hannover 96?

L'FC Heidenheim arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima sfida, l'FCH ha perso 1-2 contro il Karlsruher SC. In precedenza aveva pareggiato 1-1 contro l'Energie Cottbus e perso 1-3 contro il VfL Wolfsburg. In queste cinque partite, l'Heidenheim ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

L'Hannover 96 ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente è stato il 2-1 contro la Dynamo Dresda. In precedenza, la squadra aveva perso 0-2 contro il Braunschweig e pareggiato 1-1 contro il St. Pauli. In questo periodo, l'Hannover ha segnato quattro volte e ha subito otto goal.

HDH

HDH - Forma

ABI
D2-2
FCK
D0-0
WOB
S3-1
COT
D1-1
KSC
S2-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
H96

H96 - Forma

FCM
S3-0
FCP
D1-1
EBS
S2-0
FCK
S0-2
DOD
V2-1
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Heidenheim-Hannover 96: le formazioni

Probabili formazioni FC Heidenheim - Hannover 96

Allenatore

  • F. Schmidt

FC Heidenheim-Hannover 96: lo stato di forma

HDH

HDH - Forma

ABI
D2-2
FCK
D0-0
WOB
S3-1
COT
D1-1
KSC
S2-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
H96

H96 - Forma

FCM
S3-0
FCP
D1-1
EBS
S2-0
FCK
S0-2
DOD
V2-1
Gol segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

FC Heidenheim-Hannover 96: il bilancio degli scontri diretti

Testa a testa

FC HeidenheimPareggioHannover 96
4
0
1
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
0
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
FIN
Bundesliga II
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
2
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FIN
Bundesliga II
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FIN
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
0
FIN
Bundesliga II
Hannover 96 badge
Hannover 96
H96
1
FC Heidenheim badge
FC Heidenheim
HDH
3
FIN
11Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

FC Heidenheim-Hannover 96: le classifiche

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Hertha BerlinoHertha BerlinoBSC
10910238+1528
V
V
D
V
V
2
NorimbergaNorimbergaFCN
117312613+1324
V
V
S
D
D
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
V
S
V
V
D
4
WolfsburgWolfsburgWOB
105412514+1119
V
D
V
D
V
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
V
S
V
D
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
V
V
S
V
V
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
S
D
S
D
D
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
S
D
D
V
D
9
Greuther FuerthGreuther FuerthGFT
113351319-612
S
V
S
V
S
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
S
D
D
S
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
S
V
S
V
12
BochumBochumBOC
10325811-311
V
D
S
S
S
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
S
S
V
S
D
14
Dynamo DresdaDynamo DresdaDOD
113261520-511
V
S
S
V
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
V
S
D
S
V
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
V
S
V
S
S
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
S
D
D
S
V
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
S
S
V
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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