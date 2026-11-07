Volete accedere al vostro abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da una parte del mondo in cui potreste imbattervi in blocchi geografici? In questi casi, una rete privata virtuale (VPN) è estremamente utile.

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Procuratevi una VPN affidabile. Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet).

Scegliete un fornitore di VPN di fiducia e scaricate l'applicazione sul vostro dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegliete la posizione del server. Selezionate un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Collegatevi al server. Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP).

Attivate la VPN e collegatevi al server selezionato per modificare la vostra posizione digitale (indirizzo IP). Accedete all'emittente ufficiale. Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione.

Visitate il sito web o aprite l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti di trasmissione. Effettuate l'accesso e trovate lo streaming. Create un account o effettuate l'accesso presso l'emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e godervi la partita!

FC Heidenheim-Hannover 96: orario del calcio d'inizio

Bundesliga II - Game Week 11 8 nov 2026 - 07:30 Voith-Arena

Alla Voith-Arena di Heidenheim, l'FC Heidenheim ospita l'Hannover 96 in una sfida di 2. Bundesliga. I due club attraversano fasi diverse della stagione, un elemento che rende la partita particolarmente interessante.

Frank Schmidt guida l'Heidenheim, settimo in classifica, a questa sfida. Nell'ultima partita, però, l'FCH ha perso in casa per 1-2 contro il Karlsruher SC, incassando così la seconda sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Schmidt deve ora ritrovare la continuità che aveva contraddistinto l'Heidenheim in precedenti fasi della stagione.

L'Hannover 96 arriva con nuovo slancio. Sotto la guida di Sandro Wagner, la squadra della Bassa Sassonia ha ottenuto un successo per 2-1 contro la Dynamo Dresda: i primi tre punti con il nuovo allenatore. La situazione resta comunque delicata: l'Hannover è quindicesimo in classifica con undici punti in dieci partite.

Dopo la vittoria, Wagner è stato diretto come al solito. In conferenza stampa ha sottolineato di non essere del tutto soddisfatto della prestazione e ha valutato il risultato senza enfasi: "Non è stato proprio bello", anche se i tre punti contavano. È questo l'atteggiamento che caratterizza il suo approccio alla guida dei Rossi.

La situazione è chiara: l'Heidenheim vuole restare a contatto con la metà alta della classifica, mentre l'Hannover ha bisogno di punti per allontanarsi dalla lotta per non retrocedere. Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta.

I temi della settimana: cos'è successo a FC Heidenheim e Hannover 96?

L'FC Heidenheim arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell'ultima sfida, l'FCH ha perso 1-2 contro il Karlsruher SC. In precedenza aveva pareggiato 1-1 contro l'Energie Cottbus e perso 1-3 contro il VfL Wolfsburg. In queste cinque partite, l'Heidenheim ha segnato cinque goal e ne ha subiti sette.

L'Hannover 96 ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Il successo più recente è stato il 2-1 contro la Dynamo Dresda. In precedenza, la squadra aveva perso 0-2 contro il Braunschweig e pareggiato 1-1 contro il St. Pauli. In questo periodo, l'Hannover ha segnato quattro volte e ha subito otto goal.

FC Heidenheim-Hannover 96: le formazioni

FC Heidenheim-Hannover 96: lo stato di forma

FC Heidenheim-Hannover 96: il bilancio degli scontri diretti

FC Heidenheim-Hannover 96: le classifiche