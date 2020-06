L'ex medico del Real 'si dimentica' di Ronaldo: "L'atleta migliore era Bale"

Insieme hanno reso grande il , trascinandolo alla conquista di quattro tra il 2013 e il 2018: Cristiano Ronaldo e Gareth Bale hanno scritto pagine d'oro della storia recente dei 'Blancos', prima che il portoghese dicesse addio per approdare alla .

Due giocatori dalle doti atletiche fenomenali, riconosciute anche da Jesus Olmo, ex capo dei servizi medici del Real Madrid: intervistato da 'Ideal', ha però 'snobbato' Ronaldo esaltando, al contempo, la supremazia fisica dell'attaccante gallese.

"Forse il miglior atleta che abbia mai visto è Bale: è un atleta naturale, capace di essere bravo in qualsiasi sport. Ha una genetica insolita e delle capacità incredibili, oltre ad essere tecnico. E' quello che mi ha colpito di più a livello generale, anche se poi c'è la prestazione in campo che può essere ottenuta in circostanze diverse".

Il parere su Cristiano è comunque più che positivo.

"E' ossessionato dalla sua forma fisica, tutti dovrebbero essere come lui. E' un ottimo giocatore, con lui ho un buon rapporto e lo ammiro moltissimo, è molto severo con se stesso. Tutte le figure di spicco nel mondo hanno una personalità speciale, non solo nel calcio, ma la cosa più importante è non perdere il rispetto per gli altri: Cristiano ha grande rispetto per chi lavora con lui, lo apprezzo molto".