Everton, ora è ufficiale: Ancelotti è il nuovo allenatore, contratto fino al 2024

Una settimana di negoziazioni dopo il viaggio di lunedì in . Oggi è il giorno dell'annuncio: Carlo Ancelotti è ufficialmente il nuovo allenatore dell' .

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico emiliano ha firmato un contratto fino al 2024 con il club di , soltanto 11 giorni dopo l'esonero dal dopo un anno e mezzo di avventura. Sarà per la prima volta in panchina il prossimo 26 dicembre contro il . Seguirà il match di oggi contro l' dalla tribuna.

Per Ancelotti si tratta della seconda esperienza in Inghilterra, dopo aver allenato con successo il nella stagione 2009/10 e nella successiva, portando il club fino alla vittoria del titolo al primo anno.

Entusiasmo e voglia di portare in alto la squadra sono i motivi che hanno spinto Ancelotti a scegliere l'Everton. Nel suo staff ci sarà anche Duncan Ferguson, attuale allenatore ad interim.

Excited to share the news that I am joining Everton FC. I am delighted to be back in the Premier League and to be part of this historic club. Thank you for your trust in me. #WelcomeMrAncelotti #EFC #COYB pic.twitter.com/13yhM5iHnK