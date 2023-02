La Roma perde a Salisburgo, Barcellona e Manchester United pareggiano 2-2. L'altra vittoria è quella dello Shakhatr. Pari ad Amsterdam.

Nelle gare delle 18.45, la Roma esce sconfitta in casa del Salisburgo: a segno Capaldo nei minuti finali. La squadra di Mourinho deciderà dunque il proprio destino in Europa League al ritorno all'Olimpico.

Pareggio anche nel big match tra Barcellona e Manchester United (agli inglesi non basta uno scatenato Rashford per portare a casa la posta piena) e tra Ajax e Union Berlino. L'altra vittoria della serata è quella dello Shakhtar, che si impone per 2-1 sul Rennes.

PLAYOFF DI EUROPA LEAGUE, I RISULTATI DELL'ANDATA

AJAX-UNION BERLINO 0-0

BARCELLONA-MANCHESTER UNITED 2-2 [50' Alonso (B), 52' Rashford (M), 59' aut. Koundé (M), 76' Raphinha (B)]

SALISBURGO-ROMA 1-0 [88' Capaldo]

SHAKHTAR DONETSK-RENNES 2-1 [11' Kryskiv (S), 45' Bondarenko (S), 59' Toko Ekambi (R)]

JUVENTUS-NANTES ore 21.00

BAYER LEVERKUSEN-MONACO ore 21.00

SIVIGLIA-PSV ore 21.00

SPORTING-MIDTJYLLAND ore 21.00