Endrick o Tresoldi, il Milan a gennaio prenderà l’attaccante: quanto costano e chi è il preferito di Amorim

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Il Diavolo vuole un centravanti da affiancare a Ramos: il talento brasiliano del Real Madrid e il bomber del Club Brugge sono i due profili in cima alla lista, ecco formule, costi e profili dei due principali candidati.

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Il Milan si muove con forza in ottica gennaio. Il calciomercato invernale si avvicina e in casa rossonera la priorità per il reparto offensivo è ormai tracciata: serve un attaccante in grado di affiancare Gonçalo Ramos nel sistema di gioco molto dispendioso di Ruben Amorim.

I nomi al momento in pole sono due, molto differenti in realtà per tipologia di calciatore; il primo, quello più dentro l’orbita milanista, è Nicolò Tresoldi, centravanti nato a Cagliari e cresciuto in Germania, numero 9 del Club Brugge. L’altro è il brasiliano Endrick, deluso dal poco spazio al Real Madrid e voglioso di una nuova avventura.

IL BRUGGE HA APERTO ALLA CESSIONE DI TRESOLDI

Tresoldi è il nome su cui il Milan, in realtà, qualche movimento lo ha già fatto. Il Brugge ha aperto all’addio a gennaio, ma sparando alto nella valutazione economica: 60 milioni di euro.

Cifra elevata, ma comprensibile visto il rendimento: 15 presenze ufficiali tra Jupiler Pro League e Champions League, impreziosite da 13 gol tra cui spiccano la tripletta a San Siro contro l'Inter in Champions e i centri pesanti contro Aston Villa e PSV. Un impatto devastante che ha acceso i riflettori di mezza Europa.

ENDRICK ANDRÀ VIA DAL REAL

L’altro lato della medaglia è Endrick. Come nello scorso mercato di gennaio, saluterà il Real: troppo oppressiva la concorrenza di Mbappe, troppo poco lo spazio concessioni dal Real Madrid.

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Fin qui il brasiliano ha collezionato appena 7 presenze complessive tra LaLiga e UEFA Champions League, per un totale di circa 140 minuti in campo, mettendo a referto un solo gol, segnato in Champions League contro la Roma il 14 ottobre.

Il Real potrebbe cederlo o in prestito o a titolo definitivo ma con la ricompra: la valutazione, come per Tresoldi, si attesterebbe intorno ai 60 milioni di euro.

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PROFILI E FORMULE DIVERSE

Emergono chiaramente un paio di dettagli: il primo riguarda le modalità con cui Tresoldi o Endrick arriverebbero a Milano.

Il primo lo farebbe come acquisto “totalmente” rossonero, il secondo invece con lo spettro di un rientro a Madrid in caso di esplosione. Per questo, in realtà, l’impressione è che il Milan proverà prima a sondare la strada Tresoldi, salvo poi virare sul brasiliano, su cui però è attiva anche la Roma.

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Anche dal punto di vista tattico, è più ipotizzabile che al Milan serva un attaccante come Tresoldi: più fisico e, per certi versi, più simile a Gonçalo Ramos, capace sia di giocarsi insieme che di sostituirlo.

UNA PUNTA ARRIVERÀ

Quel che appare certo, però, è che un attaccante arriverà: non è chiaro chi, ma ad Amorim un centravanti serve, per poter permettere di dar fiato all’ex PSG e, magari, provare ad andare in fondo tanto in Serie A quanto in Europa League. La volontà di Cardinale è chiara: vincere. E per farlo serve investire.