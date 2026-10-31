Come vedere Elche-Valencia con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

L’Elche ospita il Valencia all’Estadio Martinez Valero di Elche in una partita di Liga particolarmente importante per gli ospiti.

Il Valencia è 19° in classifica, in piena zona retrocessione, e la squadra di Javier Aguirre ha sempre meno tempo per risollevare la propria stagione. Due sconfitte consecutive, tra cui quella per 1-2 contro il Villarreal nell’ultima partita di campionato, non hanno contribuito ad allentare la pressione.

L’Elche, al contrario, arriva alla sfida in condizioni decisamente migliori. La squadra di Martin Anselmi ha vinto due delle ultime tre partite di Liga e nell’ultima gara di campionato ha battuto il Rayo Vallecano per 3-0. È 16ª e vorrà aumentare il distacco dalle ultime tre in classifica.

I precedenti tra i due club aggiungono ulteriore interesse alla sfida. L’Elche ha vinto per 1-0 l’ultimo confronto su questo campo, nell’aprile 2026, e negli ultimi anni il Valencia non ha sempre avuto la meglio in questa sfida.

Per Aguirre, è una partita che la sua squadra non può assolutamente permettersi di perdere. Una sconfitta al Martinez Valero aggraverebbe la crisi del Valencia nella lotta per la salvezza, con la stagione già in una fase cruciale.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come vedere Elche-Valencia, compresi il canale TV e le opzioni per la diretta streaming, l’orario d’inizio, le notizie sulle squadre e altro ancora.

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