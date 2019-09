Eintracht Francoforte, André Silva subito in goal: doppietta in amichevole

Esordio positivo per André Silva con la maglia dell'Eintracht Francoforte: l'ex Milan ha segnato una doppietta nel 5-1 in amichevole.

Salutato a poche ore dalla fine del mercato il , nella trattativa che ha portato Ante Rebic in rossonero, André Silva ha fatto ieri il suo debutto con l' Francoforte.

Nessuna gara ufficiale ovviamente, essendo in corso la pausa dei campionati per le Nazionali, bensì un'amichevole contro il BSG Chemie Leipzig, club attualmente al dodicesimo posto della Regionalliga Nordost, quarto livello del calcio tedesco.

Per il portoghese è stato un 'buona la prima', visto il 5-1 con il quale le Aquile si sono imposte sugli avversari e la doppietta che proprio l'ex Milan è riuscito a mettere a referto.

Arrivato a Francoforte in prestito biennale, André Silva si è così presentato positivamente ai tifosi dell'Eintracht, per i quali ora spera di segnare molti goal anche in gare ufficiali. A cominciare magari dalla sfida contro l'Ausburg di sabato 14 settembre, quando il portoghese potrebbe fare il suo debutto in .