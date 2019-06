Egitto-Zimbabwe dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Egitto-Zimbabwe inaugura la Coppa d'Africa 2019: scendono in campo i padroni di casa. Tutte le informazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

La Coppa d'Africa 2019 inizia al Cairo, con i padroni di casa in campo. Il match inaugurale è -Zimbabwe, dà il via al gruppo A e una competizione che doveva giocarsi in Camerun prima di essere spostata. La grande novità è che si gioca d'estate. Le prime protagoniste di un match a suo modo storico sono Egitto e Zimbabwe.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Le due squadre hanno una storia totalmente opposta. L'Egitto è una delle regine d'Africa: è la squadra che detiene il maggior numero di coppe vinte, a quota 7. Lo Zimbabwe invece è soltanto alla quarta partecipazione e in nessun caso è mai riuscito a passare almeno la fase a gironi.

Tutti gli occhi sono puntati su Mohamed Salah, la stella della competizione, chiamato a trascinare la sua squadra fino alla vittoria dopo aver perso in finale contro il Camerun nel 2017.

In questa pagina tutte le informazioni su Egitto-Zimbabwe: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

EGITTO-ZIMBABWE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Egitto-Zimbabwe DATA 21 giugno 2019, 22.00 DOVE Cairo International Stadium, Cairo ARBITRO - TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO EGITTO-ZIMBABWE

Egitto-Zimbabwe, la partita inaugurale della Coppa D'Africa 2019 che si giocherà proprio in Egitto, è programmata per le ore 22.00 di venerdì 21 giugno 2019. La gara, valida per la prima giornata del gruppo A, si gioca al Cairo International Stadium del Cairo.

Come del resto tutta la Coppa d'Africa, anche Egitto-Zimbabwe sarà visibile soltanto su DAZN, che ha acquisito i diritti in esclusiva per tutta la competizione. Per seguire la sfida in servirà una smart tv che supporta DAZN, oppure collegando il televisore a un decoder Sky Q, a una console Xbox One o PlayStation 4. DAZN è visibile anche attraverso dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Seguire Egitto-Zimbabwe In sarà molto più istantaneo. Sarà necessario soltanto scaricare l'applicazione di DAZN su tablet o smartphone, oppure collegarsi al sito della piattaforma direttamente dal proprio computer. La telecronaca della sfida inaugurale della Coppa d'Africa sarà affidata a Riccardo Testoni.

EGITTO (4-2-3-1): El Shanawy; Elmohamady, Alaa, Hegazi, Ahsraf; Hamed, Elneny; Salah, Warda, Trezeguet; Mohsen.

ZIMBABWE (4-2-3-1): Chigova; Darikwa, Munetsi, Hadebe, Pfumbidzai; Phiri, Nakamba; Rusike, Billiat, Musona; Mushekwi.