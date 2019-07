Egitto-Sudafrica dove vederla? Canale tv e diretta streaming

L'Egitto affronta il Sudafrica negli ottavi di finale della Coppa d'Africa: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

L' padrone di casa del Ct messicano Javier Aguirre sfida il dello scozzese Stuart Baxter negli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2019.

I Faraoni arrivano alla fase ad eliminazione diretta del torneo dopo aver dominato il Gruppo A, chiuso a punteggio pieno con 9 punti davanti all'Uganda. I Bafana Bafana invece sono riusciti a qualificarsi pur piazzandosi al 3° posto nel Gruppo D dietro a e .

L'Egitto scende in campo con un 4-2-3-1, con Mohsen unica punta e alle sue spalle El Said, Salah, e Trezeguet. Il Sudafrica risponde invece con un 4-1-3-2, che vedrà in attacco Mothiba e Lorch terminali offensivi. In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su -Camerun: dalle novità relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

EGITTO-SUDAFRICA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Egitto-Sudafrica DATA 6 luglio 2019, 21.00 DOVE Stadio Internazionale del Cairo TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO EGITTO-SUDAFRICA

L'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra Egitto e Sudafrica si disputerà sabato 6 luglio alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Internazionale del Cairo, nella capitale egiziana.

Come tutta la Coppa d'Africa, anche la sfida tra Egitto e Sudafrica sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. La gara sarà visibile anche in per i possessori di una moderna smart tv compatibile con la app, o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q, o una console PlayStation 4 o Xbox One. Un'altra possibilità per vedere il match sulla propria tv è rapprentata dall'utilizzo di dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.

Oltre che in tv, la sfida fra Egitto e Sudafrica potrà essere seguita da tifosi e appassionati anche in diretta su pc collegandosi alla pagina della piattaforma, e su tablet e smartphone attraverso la app DAZN.

EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Ashraf, El Mohamady, Hegazy, Alaa; Hamed, Elneny; El Said, Salah, Trezeguet; Mohsen. Ct. Aguirre.

SUDAFRICA (4-1-3-2): Williams; Hlanti, Mkhize, Hlatshwayo, Mkhwanazi; Zungu; Furman, Tau, Mokotjo; Mothiba, Lorch. Ct. Baxter.