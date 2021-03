Due metri e record di goal di testa: l'Europa scopre Kalajdzic

Insieme a Delort e Calvert-Lewin ha segnato il maggior numero di reti di testa fin qui: sulle tracce del 23enne austriaco già diverse big.

Facile, verrebbe da dire. Sicuramente più semplice, ma non così scontato. I due metri di altezza di Sasa Kalajdzic, attaccante dello Stoccarda, hanno certamente influito nella statistica che lo vede in vetta alla lista dei giocatori con più goal di testa segnati nel 2020/2021.

23enne austriaco ex Admira/Wacker, Kalajdzic è tra le maggiori sorprese della Bundesliga, dopo aver esordito nei campionati tedeschi la scorsa annata, ma nella seconda serie, sempre in maglia Stoccarda. Allora un solo goal in sei gare, ora ben tredici nella sua prima stagione a grandi livelli.

Centravanti di due metri, Kalajdzic ha segnato sei goal di testa fin qui, alla pari con Calvert-Lewin dell'Everton e Delort del Montpellier. Dietro di loro uno dei grandi maestri del salto in alto, ovvero Cristiano Ronaldo, che contro il Cagliari si è spinto fino a cinque reti segnate di testa nel 2020/2021.

E dire che a inizio carriera il classe 1997 giocava come centrocampista difensivo: un muro per gli avversari vista la sua altezza. Nel corso del tempo si è però trasformato in attaccante, riuscendo a raggiungere la doppia cifra già nella sua prima stagione da professionista.

Ora spera di incrementare il proprio score realizzativo e magari vincere a fine annata la particolare statistica come miglior marcatore di testa. E' sulla buona strada, visto che poco meno della metà delle sue realizzazioni da agosto in poi è arrivata in questo modo.

Su di lui hanno già messo gli occhi i grandi club d'Europa, tra cui, secondo alcune voci, Liverpool, Milan e Roma. Ha dovuto aspettare più del previsto prima di avere un'opportunità in uno dei campionati più importanti, ma ora nessuno sembra più poterlo fermare. Anche perchè saltare alla sua altezza, a meno di eccezioni, sembra praticamente impossibile.