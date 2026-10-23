Bundesliga - Game Week 7 23 ott 2026 - 14:30 MHPArena

La partita è disponibile in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

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VfB Stoccarda-Borussia Moenchengladbach: data e orario

Il VfB Stoccarda ospita il Borussia Mönchengladbach alla MHP-Arena di Stoccarda in una sfida di Bundesliga che mette di fronte due squadre con ambizioni molto diverse in questa fase della stagione.

I padroni di casa arrivano all'appuntamento con una settimana intensa alle spalle: dopo il pareggio per 1-1 contro l'Atlético Madrid in Champions League, Sebastian Hoeneß sa che in campionato i risultati non rispecchiano le ambizioni del club. Sei punti in sei giornate di Bundesliga rappresentano un bottino insufficiente per una squadra che punta a recitare un ruolo da protagonista.

La situazione in casa Gladbach è ancora più preoccupante. Alexander Blessin guida una squadra che occupa la zona retrocessione e che nelle ultime settimane ha raccolto pochissimo: la sconfitta per 2-1 contro l'Hoffenheim nell'ultimo turno di Bundesliga ha ulteriormente aggravato la posizione dei Fohlen in classifica.

Lo Stoccarda, nonostante le difficoltà in campionato, può contare su un organico di qualità e su una fiducia ritrovata grazie alle prestazioni europee. Deniz Undav, capitano e punto di riferimento dell'attacco, ha però faticato in Bundesliga: nessuna rete né assist in campionato finora, anche se il suo contributo in Champions League rimane prezioso.

Per il Gladbach, questa trasferta rappresenta uno spartiacque. Blessin ha ereditato una squadra in difficoltà e i risultati stentano ad arrivare: con una rosa decimata dagli infortuni, il compito in casa dei campioni di Germania in carica si preannuncia arduo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Sebastian Hoeneß dovrà fare a meno di Justin Diehl, Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman, tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico dello Stoccarda dovrebbe schierare Dennis Seimen in porta, con una difesa composta da Finn Jeltsch, Ramon Hendriks, Jeff Chabot e Luca Jaquez. A centrocampo spazio ad Angelo Stiller e Atakan Karazor, con Bilal El Khannouss e Jamie Leweling sulle fasce; in attacco il tandem formato da Deniz Undav ed Ermedin Demirovic.

Alexander Blessin deve invece fare i conti con una vera emergenza: out per infortunio Enzo Leopold, Tim Kleindienst, Nicolas-Gerrit Kuehn, Franck Honorat, Jens Castrop, Jan Leszcynski, Ko Itakura, Isac Lidberg e Fritz Fleck. Nonostante le assenze, il probabile undici ospite prevede Moritz Nicolas tra i pali, una difesa con Fabio Chiarodia e Lukas Ullrich, e un centrocampo con Florian Neuhaus e Wael Mohya. Zento Uno, Hugo Bolin e Iaia Manco Danfa dovrebbero agire nella trequarti.

Stato di forma

Il VfB Stoccarda arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite ufficiali. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro l'Atlético Madrid in Champions League, mentre in campionato l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'Amburgo. Da segnalare il netto 3-0 in trasferta contro lo Slovan Bratislava e il 2-0 interno contro il Paderborn. Complessivamente, nelle ultime cinque gare lo Stoccarda ha segnato undici gol subendone soltanto due.

Il Borussia Mönchengladbach attraversa un momento di grande difficoltà: nelle ultime cinque partite ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il ko più recente è arrivato per 2-1 contro l'Hoffenheim, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro il Colonia. L'unico successo in questo periodo è giunto in un'amichevole contro lo Sportfreunde Siegen, mentre in Bundesliga la squadra ha subito sette reti nelle ultime tre uscite di campionato.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Bundesliga il 25 gennaio 2026, il Borussia Mönchengladbach ha ospitato lo Stoccarda perdendo per 3-0. Guardando agli ultimi cinque incontri tra le due squadre, lo Stoccarda ha avuto la meglio in tre occasioni contro le due del Gladbach, con le sfide che hanno prodotto complessivamente tredici reti.

Classifica





In Bundesliga il VfB Stoccarda occupa attualmente la tredicesima posizione, mentre il Borussia Mönchengladbach si trova in diciottesima piazza, in zona retrocessione.





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