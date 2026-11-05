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Serie A - Game Week 11 6 nov 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire la partita in streaming.

Venezia e Udinese si affrontano allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre che occupano gli ultimi due posti in classifica.

Il Venezia arriva a questo appuntamento in un momento di profonda crisi: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, con l'unica vittoria del recente periodo arrivata contro il Napoli. I lagunari sono ultimi in classifica e faticano a trovare continuità sotto la guida di Davide Nicola.

L'Udinese non se la passa meglio. I friulani hanno cambiato allenatore dopo il pesante 2-5 subito in casa contro la Roma nella decima giornata, una sconfitta che ha messo fine all'avventura di Kosta Runjaic sulla panchina bianconera. Otto partite consecutive senza vittorie raccontano una stagione fin qui deludente.

Paolo Zanetti siede ora sulla panchina dell'Udinese. L'allenatore vicentino, che torna in Serie A nove mesi dopo l'esonero dal Verona, eredita una squadra in difficoltà e deve subito trovare la quadratura giusta per invertire la rotta.

C'è poi da registrare la notizia del ricovero in ospedale del presidente Gianpaolo Pozzo, colpito da una polmonite: il club ha comunicato ufficialmente che le sue condizioni sono seguite con la massima attenzione dal personale medico.

Una partita, dunque, che vale molto per entrambe le squadre: tre punti potrebbero cambiare il volto di una stagione fin qui difficile. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Il Venezia di Davide Nicola dovrà fare a meno di Bartol Franjic, Marin Sverko e Andrea Adorante, tutti indisponibili per infortunio. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, con Filip Stankovic tra i pali e Lion Lauberbach e Akor Adams in attacco.

L'Udinese di Paolo Zanetti, al suo esordio sulla panchina friulana, deve fare i conti con una lunga lista di assenti: out Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba e Oumar Solet. L'undici probabile prevede Maduka Okoye in porta, con Nicolo Zaniolo e Jurgen Ekkelenkamp a supporto di Keinan Davis.

Stato di forma

Il Venezia ha raccolto una vittoria, nessun pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. L'unico successo è arrivato contro il Napoli (1-0), mentre la sconfitta più recente è quella per 1-0 contro il Como. I lagunari hanno segnato tre gol e ne hanno subiti sei in questo periodo.

L'Udinese ha ottenuto zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il pareggio è arrivato a Parma (0-0), mentre la sconfitta più recente e più pesante è il 2-5 casalingo contro la Roma. I bianconeri hanno segnato due gol e ne hanno incassati undici, un dato che fotografa con chiarezza le difficoltà difensive della squadra.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al settembre 2026, quando l'Udinese ha battuto il Venezia per 2-1 in Coppa Italia. Guardando agli ultimi cinque incroci in tutte le competizioni, l'Udinese ha vinto tre volte, il Venezia due, con i friulani che hanno segnato complessivamente undici gol contro gli otto dei lagunari.

Classifica

In classifica di Serie A, il Venezia occupa l'ultimo posto (20°), mentre l'Udinese si trova in 19ª posizione: un derby di bassa classifica in cui entrambe le squadre cercano punti salvezza.