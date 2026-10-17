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Serie A
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Dove vedere Venezia-Napoli in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Venezia vs Napoli
Venezia
Napoli
Serie A

Dove vedere la partita di Serie A tra Venezia e Napoli: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A per la stagione 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Venezia-Napoli: data e orario

Il Napoli di Massimiliano Allegri fa visita al Venezia allo Stadio Pierluigi Penzo in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I partenopei cercano continuità dopo la vittoria contro il Frosinone, ma devono fare i conti con la pesante sconfitta per 3-1 subita in Champions League contro il Villarreal, che ha riaperto le discussioni sul rendimento della squadra e sul rapporto tra Allegri e Kevin De Bruyne.

Il Venezia, invece, affronta questa partita con una nuova guida tecnica: Davide Nicola ha preso il posto di Stroppa, esonerato dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate di campionato.

Per il Napoli, la situazione in Champions League è critica: zero punti nelle prime due giornate rendono il passaggio agli ottavi di finale già complicato. In Serie A, però, gli azzurri restano in corsa e hanno bisogno di punti per non perdere terreno.

Le italiane in Europa stanno attraversando un periodo buio: Inter, Napoli, Como e Roma hanno perso tutte e quattro nella seconda giornata di Champions, un record negativo senza precedenti nella storia della competizione.

Con diversi infortunati da gestire e tensioni interne da smorzare, Allegri cerca una risposta di carattere dal suo gruppo proprio in un campo storicamente ostico come quello veneziano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Venezia - Napoli

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Napoli crest
Napoli
NAP
3-4-2-1
F. StankovicF. StankovicR. HalhalR. HalhalJ. JesusJ. JesusJ. SchingtienneJ. SchingtienneS. SohmS. SohmK. PerezK. PerezT. BasicT. BasicA. HainautA. HainautR. HapsR. HapsJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsA. MeretA. MeretA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinB. BadiashileB. BadiashileS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaL. LuccaL. Lucca
Napoli crest
Napoli
NAP
3-5-2
Venezia

Formazione titolare

Napoli

Allenatore

  • D. Nicola
  • M. Allegri

Il Venezia dovrà fare a meno di Marin Sverko, Bartol Franjic, Gianluca Busio, Thierry Correia, Pasquale Mazzocchi e Andrea Adorante per infortuni. La formazione probabile di Nicola prevede Filip Stankovic in porta, con Redouane Halhal, Matias Moreno, Juan Jesus e Joel Schingtienne in difesa, Simon Sohm, Kike Perez e Toma Basic a centrocampo e Antoine Hainaut, John Yeboah e Akor Adams nel tridente offensivo.

In casa Napoli, Allegri deve fare i conti con le assenze di Alessandro Buongiorno, Alisson Santos, Antonio Vergara, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Costantino Favasuli e David Neres, quest'ultimo fermato da un problema muscolare rimediato nella trasferta di Villarreal. L'undici probabile degli azzurri vede Alex Meret tra i pali, una difesa composta da Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile e Giovanni Di Lorenzo, con Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Leonardo Spinazzola a centrocampo e Noa Lang e Rasmus Hoejlund in attacco.

Stato di forma

VEN

VEN - Forma

FRC
S3-2
FIO
S2-4
LAZ
S0-2
RAP
V1-0
ATA
S3-1
Gol segnato (subito)
6/12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
NAP

NAP - Forma

ARS
S0-1
BOL
V1-0
FIO
D1-1
FRC
V3-0
VIL
S3-1
Gol segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Venezia arriva a questa sfida con un ruolino di marcia difficile: quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con un bilancio di gol che parla di 7 reti segnate e 10 subite. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Atalanta per 3-1, mentre l'unico successo del periodo è stato un'amichevole contro il Rapid Vienna (1-0). I lagunari hanno perso anche contro Lazio (0-2), Fiorentina (2-4) e Frosinone (3-2).

Il Napoli ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 3-0 sul Frosinone in Serie A, preceduto dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e dalla vittoria per 1-0 contro il Bologna. Le due sconfitte sono arrivate contro il Villarreal in Champions (3-1) e contro l'Arsenal nella prima giornata europea (0-1). Il computo complessivo registra 6 gol segnati e 5 subiti.

Precedenti

Testa a testa

VeneziaPareggioNapoli
0
2
3
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
Serie A
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FIN
Serie B
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FIN
1Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2025, quando al Penzo la sfida terminò 0-0 in Serie A. Nel dicembre 2024, invece, il Napoli si impose per 1-0 in casa propria. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il Napoli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con il Venezia che non è mai riuscito a battere i partenopei in questo arco di tempo.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, il Venezia occupa l'ultima posizione della classifica, mentre il Napoli si trova all'ottavo posto: una sfida tra una squadra che lotta per uscire dalla zona retrocessione e una che punta a risalire verso le posizioni di vertice.


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