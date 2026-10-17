Serie A - Game Week 7 17 ott 2026 - 09:00 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Napoli sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A per la stagione 2026/27. Per seguire il match è necessario un abbonamento attivo alla piattaforma.

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Venezia-Napoli: data e orario

Il Napoli di Massimiliano Allegri fa visita al Venezia allo Stadio Pierluigi Penzo in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I partenopei cercano continuità dopo la vittoria contro il Frosinone, ma devono fare i conti con la pesante sconfitta per 3-1 subita in Champions League contro il Villarreal, che ha riaperto le discussioni sul rendimento della squadra e sul rapporto tra Allegri e Kevin De Bruyne.

Il Venezia, invece, affronta questa partita con una nuova guida tecnica: Davide Nicola ha preso il posto di Stroppa, esonerato dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate di campionato.

Per il Napoli, la situazione in Champions League è critica: zero punti nelle prime due giornate rendono il passaggio agli ottavi di finale già complicato. In Serie A, però, gli azzurri restano in corsa e hanno bisogno di punti per non perdere terreno.

Le italiane in Europa stanno attraversando un periodo buio: Inter, Napoli, Como e Roma hanno perso tutte e quattro nella seconda giornata di Champions, un record negativo senza precedenti nella storia della competizione.

Con diversi infortunati da gestire e tensioni interne da smorzare, Allegri cerca una risposta di carattere dal suo gruppo proprio in un campo storicamente ostico come quello veneziano.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e live streaming.

Formazioni

Il Venezia dovrà fare a meno di Marin Sverko, Bartol Franjic, Gianluca Busio, Thierry Correia, Pasquale Mazzocchi e Andrea Adorante per infortuni. La formazione probabile di Nicola prevede Filip Stankovic in porta, con Redouane Halhal, Matias Moreno, Juan Jesus e Joel Schingtienne in difesa, Simon Sohm, Kike Perez e Toma Basic a centrocampo e Antoine Hainaut, John Yeboah e Akor Adams nel tridente offensivo.

In casa Napoli, Allegri deve fare i conti con le assenze di Alessandro Buongiorno, Alisson Santos, Antonio Vergara, Andre-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Costantino Favasuli e David Neres, quest'ultimo fermato da un problema muscolare rimediato nella trasferta di Villarreal. L'undici probabile degli azzurri vede Alex Meret tra i pali, una difesa composta da Amir Rrahmani, Rafa Marin, Benoit Badiashile e Giovanni Di Lorenzo, con Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e Leonardo Spinazzola a centrocampo e Noa Lang e Rasmus Hoejlund in attacco.

Stato di forma

Il Venezia arriva a questa sfida con un ruolino di marcia difficile: quattro sconfitte e una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con un bilancio di gol che parla di 7 reti segnate e 10 subite. La sconfitta più recente è arrivata contro l'Atalanta per 3-1, mentre l'unico successo del periodo è stato un'amichevole contro il Rapid Vienna (1-0). I lagunari hanno perso anche contro Lazio (0-2), Fiorentina (2-4) e Frosinone (3-2).

Il Napoli ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. Il successo più recente è il 3-0 sul Frosinone in Serie A, preceduto dal pareggio per 1-1 contro la Fiorentina e dalla vittoria per 1-0 contro il Bologna. Le due sconfitte sono arrivate contro il Villarreal in Champions (3-1) e contro l'Arsenal nella prima giornata europea (0-1). Il computo complessivo registra 6 gol segnati e 5 subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2025, quando al Penzo la sfida terminò 0-0 in Serie A. Nel dicembre 2024, invece, il Napoli si impose per 1-0 in casa propria. Guardando ai cinque precedenti disponibili, il Napoli ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con il Venezia che non è mai riuscito a battere i partenopei in questo arco di tempo.

Classifica





In Serie A, il Venezia occupa l'ultima posizione della classifica, mentre il Napoli si trova all'ottavo posto: una sfida tra una squadra che lotta per uscire dalla zona retrocessione e una che punta a risalire verso le posizioni di vertice.





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