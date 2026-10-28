Serie A - Game Week 9 28 ott 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia-Inter è disponibile in diretta streaming su DAZN. La partita sarà trasmessa anche in diretta TV su Sky Sport, con la possibilità di seguirla in streaming tramite NOW e Sky Go.

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Venezia-Inter: data e orario

Il Venezia ospita l'Inter allo Stadio Pierluigi Penzo nella nona giornata di Serie A. Da una parte la capolista, dall'altra l'ultima in classifica: un testacoda che, sulla carta, non lascia spazio a interpretazioni.

I nerazzurri arrivano a Venezia con sette vittorie in otto partite di campionato, frutto di una continuità impressionante che li ha portati in vetta alla classifica. L'ultima vittoria, firmata da un rigore di Zielinski al 97' contro la Fiorentina, ha confermato la capacità dell'Inter di non mollare mai, anche quando le cose si mettono male.

In assenza di Lautaro Martinez, è Marcus Thuram ad essersi preso la squadra sulle spalle. Il francese ha segnato il gol del pareggio contro la Fiorentina e si è procurato il rigore decisivo: un leader tecnico e carismatico che sta guidando i nerazzurri con autorità.

Il Venezia, invece, sta attraversando un momento difficile. Tre punti in otto giornate raccontano di una squadra in lotta per la sopravvivenza. La vittoria sul Napoli sembrava poter cambiare l'inerzia, ma la sconfitta per 1-0 contro il Genoa ha riportato i lagunari in fondo alla graduatoria.

Davide Nicola cercherà di sfruttare il fattore Penzo, dove il Venezia ha già dimostrato di poter essere pericoloso. Cristian Chivu, dal canto suo, potrebbe optare per un ampio turnover in vista del derby contro il Milan di sabato e degli impegni europei imminenti.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Venezia-Inter in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Davide Nicola deve rinunciare a Bartol Franjic, Andrea Adorante e Armel Bella-Kotchap. Il probabile undici lagunare prevede Stankovic in porta, con Juan Jesus, Halhal, Moreno, Hainaut e Mazzocchi in difesa, Kike Perez, Sohm e Basic a centrocampo, e la coppia Yeboah-Adams in attacco.

Cristian Chivu fa i conti con una lunga lista di assenti: Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard e Curtis Jones sono tutti indisponibili. L'Inter dovrebbe scendere in campo con Provedel tra i pali, Bisseck, Akanji e Bastoni in difesa, Spence, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco a centrocampo, e Bonny con Pio Esposito in attacco, con Thuram inizialmente in panchina.

Stato di forma

Il Venezia arriva a questa sfida con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, con tre gol segnati e nove subiti. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Genoa, preceduta dalla vittoria per 1-0 sul Napoli. I lagunari hanno mostrato un rendimento altalenante, alternando risultati positivi a pesanti passi falsi come la sconfitta per 3-1 contro l'Atalanta.

L'Inter presenta un ruolino di quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, con nove gol segnati e otto subiti. I nerazzurri vengono dal 2-1 in rimonta sulla Fiorentina, a cui si aggiunge il 3-0 sul Parma e l'1-3 a Bologna. L'unica battuta d'arresto è il 4-3 subito contro il Club Brugge in Champions League. In Serie A, l'Inter ha vinto le ultime tre partite consecutive.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale al 3 dicembre 2025, quando l'Inter si impose 5-1 sul Venezia in Coppa Italia. Prima di quella gara, i nerazzurri avevano vinto 1-0 al Penzo in Serie A nel gennaio 2025. Considerando gli ultimi cinque precedenti ufficiali, l'Inter ha sempre avuto la meglio, con un parziale complessivo di 11-2.

Classifica





In Serie A, l'Inter guida la classifica mentre il Venezia occupa l'ultimo posto: la sfida al Penzo mette dunque di fronte la squadra con il miglior rendimento del campionato e quella che lotta per uscire dalla zona retrocessione.





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