Dove vedere Vado-Ravenna in tv e streaming: canale, data e orario, formazioni

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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 11:30

Vado-Ravenna è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C Girone B.

Il Vado ospita il Ravenna nel Girone B di Serie C, una sfida che mette di fronte due squadre separate da nove posizioni in classifica e con ambizioni stagionali molto diverse.

I liguri, undicesimi, cercano punti per non complicare ulteriormente una stagione che richiede continuità. Il Ravenna, secondo in classifica, arriva invece con la consapevolezza di chi sta inseguendo la promozione e non può permettersi passi falsi.

Il Vado ha mostrato segnali di ripresa nelle ultime settimane, raccogliendo risultati utili contro avversarie di livello. Il pareggio per 2-2 contro il Grosseto nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva, ma la squadra ha dimostrato carattere e capacità di segnare.

Il Ravenna arriva a questa trasferta con il morale alto dopo la netta vittoria per 4-0 contro la Vis Pesaro. I romagnoli hanno segnato dieci reti nelle ultime cinque partite, un dato che racconta di un attacco in grande forma.

Per il Vado si tratta di una partita da approcciare con coraggio, sapendo che il Ravenna è una delle squadre più in forma del girone. Per i romagnoli, invece, tre punti in trasferta sarebbero un segnale importante nella corsa alle posizioni di vertice.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Vado-Ravenna in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Ravenna la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Vado arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite di Serie C. I liguri vengono dal pareggio per 2-2 contro il Grosseto nell'ultimo turno, risultato che ha interrotto una striscia di due vittorie consecutive. In precedenza avevano battuto l'Ostia Mare per 2-1 in trasferta e il Perugia per 2-0. Nelle cinque partite il Vado ha segnato sette reti e ne ha subite sei, con la squadra che ha mantenuto la porta inviolata in almeno un'occasione.

Il Ravenna presenta un percorso solido: tre vittorie, una sconfitta e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, con la vittoria per 4-0 contro la Vis Pesaro come risultato più recente. I romagnoli avevano anche battuto il Campobasso per 3-1, mentre la sconfitta per 1-0 contro lo Spezia rimane l'unica nota negativa del periodo. Nelle cinque gare il Ravenna ha segnato undici reti e ne ha subite tre, con una solidità difensiva che si abbina a un attacco prolifico.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Vado e Ravenna. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Ravenna occupa la seconda posizione in classifica, mentre il Vado è undicesimo. Una sfida che contrappone una squadra in corsa per i piani alti del girone a una che cerca punti per consolidare la propria posizione.