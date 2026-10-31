Serie C - Game Week 12 31 ott 2026 - 12:30

Vado-Grosseto è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C Girone B.

Come vedere Vado-Grosseto con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Vado-Grosseto: data e orario

Il Vado ospita il Grosseto nel Girone B di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. I liguri cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre i maremmani arrivano da una posizione di forza nella parte alta del girone.

Il Vado viene da un ottimo momento di forma. Dopo aver battuto l'Ostia Mare in trasferta per 2-1 nell'ultimo turno, i liguri hanno collezionato tre vittorie nelle ultime cinque partite, dimostrando solidità e capacità realizzativa nei momenti che contano.

Il Grossero, dal canto suo, si presenta a questa gara con il vento in poppa. La vittoria per 2-0 contro la Reggiana nell'ultimo turno ha confermato la qualità di una squadra che occupa stabilmente la zona playoff del girone.

Per il Vado si tratta di una partita da non sbagliare. La classifica parla chiaro: i liguri devono invertire la rotta e raccogliere punti contro avversarie di livello per non perdere ulteriore terreno.

Il Grosseto arriva invece con la consapevolezza di chi sa di poter fare male in trasferta. I maremmani hanno già dimostrato di saper vincere lontano da casa, come testimoniano i risultati nelle settimane recenti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Vado-Grosseto in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Grosseto la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Vado arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C, con cinque gol segnati e tre subiti. I liguri vengono dalla vittoria per 2-1 in casa dell'Ostia Mare nell'ultimo turno, risultato che ha confermato la continuità del momento positivo. In precedenza avevano pareggiato 2-2 contro la Sambenedettese e battuto il Perugia per 2-0. Il Vado ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare, segnale di una buona organizzazione difensiva.

Il Grosseto presenta un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con undici gol segnati e quattro subiti. I maremmani vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Reggiana nell'ultimo turno, confermando un rendimento costante nelle settimane recenti. In precedenza avevano pareggiato 4-4 contro il Livorno e battuto la Vis Pesaro per 3-2 in trasferta. La squadra ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Vado e Grosseto. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Grosseto occupa la terza posizione, collocandosi tra le squadre che puntano alla promozione diretta o ai playoff. Il Vado si trova invece in decima posizione, in una zona di classifica che richiede punti per non complicare la stagione: la sfida assume quindi un peso specifico diverso per le due squadre.

Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV