Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoVado
team-logoGrosseto
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Vado-Grosseto in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Vado vs Grosseto
Vado
Grosseto
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Vado e Grosseto: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 12

Vado-Grosseto è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Entrambe le piattaforme coprono l'intera stagione di Serie C Girone B.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Vado-Grosseto con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Vado-Grosseto: data e orario

Il Vado ospita il Grosseto nel Girone B di Serie C in una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali molto diversi. I liguri cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre i maremmani arrivano da una posizione di forza nella parte alta del girone.

Il Vado viene da un ottimo momento di forma. Dopo aver battuto l'Ostia Mare in trasferta per 2-1 nell'ultimo turno, i liguri hanno collezionato tre vittorie nelle ultime cinque partite, dimostrando solidità e capacità realizzativa nei momenti che contano.

Il Grossero, dal canto suo, si presenta a questa gara con il vento in poppa. La vittoria per 2-0 contro la Reggiana nell'ultimo turno ha confermato la qualità di una squadra che occupa stabilmente la zona playoff del girone.

Per il Vado si tratta di una partita da non sbagliare. La classifica parla chiaro: i liguri devono invertire la rotta e raccogliere punti contro avversarie di livello per non perdere ulteriore terreno.

Il Grosseto arriva invece con la consapevolezza di chi sa di poter fare male in trasferta. I maremmani hanno già dimostrato di saper vincere lontano da casa, come testimoniano i risultati nelle settimane recenti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Vado-Grosseto in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Per il Vado non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti sulla rosa di casa saranno inseriti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per il Grosseto la situazione è analoga: lo staff tecnico non ha ancora reso note indisponibilità o convocati. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre verranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

VAD

VAD - Forma

TOR
D0-0
FOR
V1-0
PER
V0-2
SAM
D2-2
OTM
V1-2
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GRO

GRO - Forma

PIN
V0-4
SAM
S1-3
VIS
V2-3
LIV
D4-4
ACR
V2-0
Gol segnato (subito)
14/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Vado arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite di Serie C, con cinque gol segnati e tre subiti. I liguri vengono dalla vittoria per 2-1 in casa dell'Ostia Mare nell'ultimo turno, risultato che ha confermato la continuità del momento positivo. In precedenza avevano pareggiato 2-2 contro la Sambenedettese e battuto il Perugia per 2-0. Il Vado ha tenuto la porta inviolata in due delle ultime cinque gare, segnale di una buona organizzazione difensiva.

Il Grosseto presenta un bilancio di quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, con undici gol segnati e quattro subiti. I maremmani vengono dalla vittoria per 2-0 contro la Reggiana nell'ultimo turno, confermando un rendimento costante nelle settimane recenti. In precedenza avevano pareggiato 4-4 contro il Livorno e battuto la Vis Pesaro per 3-2 in trasferta. La squadra ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Vado e Grosseto. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due squadre sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
116412313+1022
V
D
V
S
V
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
6
TorresTorresTOR
115331312+118
V
S
V
D
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
114431412+216
S
V
D
V
S
8
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
9
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
10
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C il Grosseto occupa la terza posizione, collocandosi tra le squadre che puntano alla promozione diretta o ai playoff. Il Vado si trova invece in decima posizione, in una zona di classifica che richiede punti per non complicare la stagione: la sfida assume quindi un peso specifico diverso per le due squadre.

  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.

Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google