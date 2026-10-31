Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 13:00 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Udinese-Roma: sabato 31 ottobre ore 18

La Roma di Gian Piero Gasperini fa visita all'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine sabato 31 ottobre, in una gara valida per la decima giornata di Serie A.

I giallorossi arrivano a questa sfida con il vento in poppa: terzi in classifica, reduci dalla vittoria per 4-2 sul Cagliari e con la possibilità concreta di portarsi a un solo punto dalla vetta in caso di risultato favorevole anche nelle gare di Inter e Lazio.

Ad animare le scelte di Gasperini c'è la questione del sostituto di Paulo Dybala, ancora fuori per infortunio. Rodrigo Mora, autore di un colpo di testa decisivo contro il Cagliari entrando dalla panchina, è pronto a partire titolare a Udine al fianco di Soulé, con Malen a completare il tridente.

L'Udinese di Kosta Runjaic arriva a questa partita in un momento difficile: i friulani hanno perso sei delle ultime sette gare di campionato, anche se il pareggio per 0-0 ottenuto a Parma nell'ultima giornata ha interrotto la striscia negativa. La posizione del tecnico è sotto esame.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Udinese-Roma in diretta tv e in live streaming.

Formazioni

L'Udinese deve fare i conti con un'infermeria affollata: out Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Nicolo Bertola, Alessandro Zanoli e David Alaba, mentre Oumar Solet è in dubbio. Runjaic dovrebbe schierare Okoye in porta, con Abankwah, Kabasele e Palma in difesa; Vojvoda, Karlstroem, Piotrowski e Kamara a centrocampo; Zaniolo ed Ekkelenkamp sulla trequarti a supporto dell'unica punta Davis.

In casa Roma, Gasperini deve rinunciare a Mile Svilar, Lorenzo Pellegrini e Manu Koné, oltre ovviamente a Paulo Dybala, che non sarà disponibile nemmeno per questa trasferta. Il probabile undici giallorosso vede Gollini tra i pali, difesa a tre con Balerdi, Ghilardi e N'Dicka; sulle fasce Lulli e Molina con Cristante e Pisilli in mezzo; Soulé e Mora sulla trequarti a supporto di Malen.

Stato di forma

L'Udinese attraversa un periodo nero: l'unico spiraglio positivo è il pareggio per 0-0 ottenuto sul campo del Parma nell'ultima giornata, che ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive in campionato. Prima di Parma, la squadra aveva perso 2-0 contro il Milan e 3-0 contro il Lecce, risultati che fotografano le difficoltà dei bianconeri.

La Roma viaggia su un piano completamente diverso: i giallorossi hanno vinto l'ultima sfida 4-2 sul Cagliari, mentre l'unica nota stonata in questo periodo è il pareggio per 3-3 sul campo del Napoli, che però testimonia la capacità della squadra di restare in partita anche nelle situazioni più complicate.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, la Roma ha la meglio con tre vittorie contro le due dell'Udinese. L'ultimo confronto diretto risale al febbraio 2026, quando l'Udinese si impose per 1-0 in casa, mentre nella sfida di andata della stagione precedente la Roma aveva vinto 2-0 all'Olimpico. Guardando all'intera serie, i giallorossi hanno segnato nove gol e ne hanno subiti cinque, a conferma di un leggero vantaggio storico in questo confronto.

Classifica

In Serie A, l'Udinese occupa il diciassettesimo posto in classifica con la Fiorentina, mentre la Roma è terza: una sfida tra una squadra che lotta per non retrocedere e una che punta al vertice del campionato.

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