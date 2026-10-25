Serie A - Game Week 8 25 ott 2026 - 15:45 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

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Udinese-Milan: data e orario

Udinese e Milan si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine nell'8ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio fissato per domenica 25 ottobre alle 20:45.

I friulani arrivano a questa sfida in un momento complicatissimo: cinque sconfitte consecutive in campionato, l'ultima delle quali un pesante 0-3 interno contro il Lecce che ha scatenato la contestazione del pubblico di casa. Kosta Runjaic è rimasto sulla panchina, ma la situazione è delicata.

Il Milan non sta molto meglio. La squadra di Ruben Amorim ha subito un netto 0-3 contro il Bournemouth in Europa League, una sconfitta che ha lasciato il segno nell'ambiente rossonero. Il patron Gerry Cardinale è arrivato a Udine per stare vicino alla squadra e resterà in Italia fino al derby contro l'Inter del 31 ottobre.

A complicare ulteriormente i piani di Amorim è un'emergenza infortuni senza precedenti in questa stagione. Adrien Rabiot, Diego Moreira e Mario Gila si sono fermati nelle ultime ore, andando ad aggiungersi agli già assenti Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia e Samuel Chukwueze.

L'unica nota positiva in casa Milan è il recupero di Gonçalo Ramos, che ha smaltito il proprio infortunio ed è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il portoghese dovrebbe guidare l'attacco rossonero dal primo minuto.

Mike Maignan, protagonista in negativo per l'espulsione contro il Bournemouth, torna tra i pali dopo aver pubblicamente chiesto scusa per il gesto. Il capitano rossonero può contare sulla difesa del club, che ha preso le sue parti in seguito agli insulti ricevuti sui social.

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Formazioni

L'Udinese di Kosta Runjaic deve fare a meno di Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo e David Alaba, quest'ultimo infortunatosi già alla prima giornata di campionato. La formazione probabile vede Okoye in porta, con una difesa a tre composta da Abankwah, Solet e Bertola; Chakvetadze e Ekkelenkamp agiranno alle spalle del centravanti Davis.

In casa Milan l'emergenza è totale. Ruben Amorim non potrà contare su Rabiot, Gila e Moreira, fermatisi nelle ultime 24 ore, oltre agli indisponibili di lunga data Saelemaekers, Gabbia e Chukwueze. Gonçalo Ramos, recuperato dall'infortunio, dovrebbe partire titolare in attacco, con Pulisic alle sue spalle. La formazione probabile prevede Maignan in porta e De Winter, Pavlovic e Tomori in difesa.

Stato di forma

L'Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, con un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L'ultima uscita è stata la sconfitta interna 0-3 contro il Lecce, quinta battuta d'arresto consecutiva in Serie A. Nei cinque match considerati i friulani hanno segnato cinque gol e ne hanno subiti tredici, con un passivo pesante soprattutto nell'ultimo periodo.

Il Milan presenta un andamento più discontinuo: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. Dopo il buon successo 3-2 sull'Atalanta in campionato, è arrivato il pesante 0-3 contro il Bournemouth in Europa League. In totale i rossoneri hanno segnato otto reti e ne hanno concesse nove in questo parziale.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato in Serie A nell'aprile 2026, il Milan ha vinto 3-0 in casa contro l'Udinese. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due squadre, il Milan ha dominato il bilancio con quattro vittorie contro una sola affermazione friulana, totalizzando complessivamente undici gol segnati a fronte di tre subiti.

Classifica





In classifica di Serie A, l'Udinese si trova in zona retrocessione mentre il Milan occupa la quinta posizione: uno scontro tra una squadra che lotta per uscire dalla crisi e una che punta a consolidare il proprio posto nelle zone alte della graduatoria.





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