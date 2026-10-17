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Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoLecce
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Udinese-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Udinese e Lecce: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire il match in live streaming.

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Udinese-Lecce: domenica 18 ottobre ore 12.30

Il Bluenergy Stadium di Udine ospita Udinese-Lecce, sfida valida per la settima giornata della Serie A 2026/27. Due squadre in difficoltà si ritrovano di fronte in un momento delicato della stagione.

L'Udinese di Kosta Runjaic arriva a questo appuntamento in un momento di crisi profonda. I friulani hanno perso le ultime quattro partite di campionato, cedendo contro Torino, Cagliari, Inter e Lazio, e cercano disperatamente una svolta per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco non se la passa meglio. I salentini hanno perso le ultime due gare di Serie A, prima il 3-0 subito dal Milan e poi il 2-1 contro il Bologna, e faticano a trovare continuità.

L'infermeria pesa su entrambe le panchine. Runjaic deve rinunciare a Zaniolo, Gueye e altri elementi importanti, mentre Di Francesco non potrà contare su Berisha e Ilic.

In palio ci sono punti pesanti per entrambe: l'Udinese per provare a uscire dalla crisi, il Lecce per non scivolare ulteriormente. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Udinese - Lecce

3-4-2-1
Udinese crest
Udinese
UDI
page.match.formation.title
Lecce crest
Lecce
LEC
4-3-3
M. OkoyeM. OkoyeO. SoletO. SoletN. BertolaN. BertolaE. EbosseE. EbosseH. KamaraH. KamaraM. VojvodaM. VojvodaG. ChakvetadzeG. ChakvetadzeJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampJ. KarlstroemJ. KarlstroemO. ZarragaO. ZarragaK. DavisK. DavisW. FalconeW. FalconeGabrielGabrielD. VeigaD. VeigaA. GalloA. GalloJ. SiebertJ. SiebertO. NgomO. NgomY. MalehY. MalehL. CoulibalyL. Coulibalyteam-logoA. FatahW. GeubbelsW. GeubbelsS. PierottiS. Pierotti
Lecce crest
Lecce
LEC
3-4-2-1
Udinese

Formazione titolare

Lecce

Allenatore

  • K. Runjaic
  • E. Di Francesco

L'Udinese deve fare a meno di Idrissa Gueye, Nicolò Zaniolo, James Abankwah, Alessandro Zanoli e Vakoun Issouf Bayo, tutti indisponibili per infortunio. Runjaic dovrebbe schierare Okoye in porta, con Solet, Bertola ed Ebosse in difesa, sugli esterni Kamara e Vojvoda mentre il centrocampo sarà composto da Chakvetadze, Ekkelenkamp, Karlstroem e Zarraga con Keinan Davis unica punta.

Nel Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Medon Berisha e Ivan Ilic. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi a Falcone tra i pali, con Tiago Gabriel, Veiga, Gaspar e Gallo in difesa e Maleh, Coulibaly e Ngom a centrocampo, con Geubbels, Pierotti e Fatah in avanti.

Stato di forma

UDI

UDI - Forma

LAZ
S1-2
INT
S5-3
CGL
S0-1
POG
D1-1
TOR
S2-1
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEC

LEC - Forma

ROM
S0-4
CGL
S1-0
MON
V3-2
MIL
S3-0
BOL
S1-2
Gol segnato (subito)
4/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Udinese arriva a questa sfida con un ruolino allarmante: quattro sconfitte consecutive in Serie A. L'ultima sconfitta è arrivata per 2-1 contro il Torino, mentre il pesante 5-3 subito dall'Inter rappresenta il dato più preoccupante del periodo, con una tenuta difensiva ancora tutta da costruire.

Il Lecce ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo risale al 3-2 sul Monza, ma i salentini hanno poi perso contro Milan e Bologna, quest'ultima per 2-1 nell'ultima giornata.

Precedenti

Testa a testa

UdinesePareggioLecce
4
0
1
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Lecce badge
Lecce
LEC
2
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
8Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e una sconfitta ciascuna. L'ultimo confronto diretto, disputato nel febbraio 2026, ha visto il Lecce imporsi 2-1 in casa propria. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stata l'Udinese a vincere per 3-2 al Friuli: una serie che racconta due squadre abituate a battagliarsi senza un padrone assoluto.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
NapoliNapoliNAP
7322106+411
D
V
D
V
S
8
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
9
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7016516-111
D
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, il Lecce occupa la tredicesima posizione mentre l'Udinese è quindicesima con gli stessi punti di Monza, Genoa, Parma e Fiorentina: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che impone attenzione, con i friulani che hanno bisogno di punti per non restare invischiati nella lotta per non retrocedere.


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