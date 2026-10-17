Dove vedere Udinese-Lecce in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN, l'unica piattaforma che detiene i diritti di tutte le 380 partite della Serie A 2026/27. Di seguito le opzioni per seguire il match in live streaming.

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Udinese-Lecce: domenica 18 ottobre ore 12.30

Il Bluenergy Stadium di Udine ospita Udinese-Lecce, sfida valida per la settima giornata della Serie A 2026/27. Due squadre in difficoltà si ritrovano di fronte in un momento delicato della stagione.

L'Udinese di Kosta Runjaic arriva a questo appuntamento in un momento di crisi profonda. I friulani hanno perso le ultime quattro partite di campionato, cedendo contro Torino, Cagliari, Inter e Lazio, e cercano disperatamente una svolta per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Il Lecce di Eusebio Di Francesco non se la passa meglio. I salentini hanno perso le ultime due gare di Serie A, prima il 3-0 subito dal Milan e poi il 2-1 contro il Bologna, e faticano a trovare continuità.

L'infermeria pesa su entrambe le panchine. Runjaic deve rinunciare a Zaniolo, Gueye e altri elementi importanti, mentre Di Francesco non potrà contare su Berisha e Ilic.

In palio ci sono punti pesanti per entrambe: l'Udinese per provare a uscire dalla crisi, il Lecce per non scivolare ulteriormente. Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta.

Formazioni

L'Udinese deve fare a meno di Idrissa Gueye, Nicolò Zaniolo, James Abankwah, Alessandro Zanoli e Vakoun Issouf Bayo, tutti indisponibili per infortunio. Runjaic dovrebbe schierare Okoye in porta, con Solet, Bertola ed Ebosse in difesa, sugli esterni Kamara e Vojvoda mentre il centrocampo sarà composto da Chakvetadze, Ekkelenkamp, Karlstroem e Zarraga con Keinan Davis unica punta.

Nel Lecce, Di Francesco deve rinunciare a Medon Berisha e Ivan Ilic. Il tecnico giallorosso dovrebbe affidarsi a Falcone tra i pali, con Tiago Gabriel, Veiga, Gaspar e Gallo in difesa e Maleh, Coulibaly e Ngom a centrocampo, con Geubbels, Pierotti e Fatah in avanti.

Stato di forma

L'Udinese arriva a questa sfida con un ruolino allarmante: quattro sconfitte consecutive in Serie A. L'ultima sconfitta è arrivata per 2-1 contro il Torino, mentre il pesante 5-3 subito dall'Inter rappresenta il dato più preoccupante del periodo, con una tenuta difensiva ancora tutta da costruire.

Il Lecce ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo risale al 3-2 sul Monza, ma i salentini hanno poi perso contro Milan e Bologna, quest'ultima per 2-1 nell'ultima giornata.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e una sconfitta ciascuna. L'ultimo confronto diretto, disputato nel febbraio 2026, ha visto il Lecce imporsi 2-1 in casa propria. In precedenza, nell'ottobre 2025, era stata l'Udinese a vincere per 3-2 al Friuli: una serie che racconta due squadre abituate a battagliarsi senza un padrone assoluto.

Classifica





In Serie A, il Lecce occupa la tredicesima posizione mentre l'Udinese è quindicesima con gli stessi punti di Monza, Genoa, Parma e Fiorentina: entrambe le squadre si trovano in una zona di classifica che impone attenzione, con i friulani che hanno bisogno di punti per non restare invischiati nella lotta per non retrocedere.





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