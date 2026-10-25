Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoTorres
team-logoGuidonia Montecelio
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL-e
Con il contributo di

Dove vedere Torres-Guidonia Montecelio in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Torres vs Guidonia Montecelio
Torres
Guidonia Montecelio
Serie C

Dove vedere la partita di Serie C tra Torres e Guidonia Montecelio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

Pubblicità
crest
Serie C - Game Week 11

La partita tra Torres e Guidonia Montecelio sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

NOW

NOW

Iscriviti!

Sky Sport

Sky Sport

Iscriviti!

Come vedere Torres-Guidonia Montecelio con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

Torres-Guidonia Montecelio: data e orario

Torres e Guidonia Montecelio si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse nella stessa stagione.

I sardi arrivano a questa sfida dopo un periodo altalenante: una sconfitta nell'ultima uscita ha interrotto una striscia che comprendeva una vittoria e tre pareggi nelle quattro gare precedenti. Ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico è ora una priorità.

Il Guidonia Montecelio, dal canto suo, si presenta con più fiducia. I laziali hanno vinto l'ultima partita in trasferta contro il Forlì e mostrano un andamento recente più convincente, con due vittorie nelle ultime cinque gare di campionato.

In classifica, il Guidonia Montecelio occupa una posizione più alta rispetto ai padroni di casa, il che aggiunge peso specifico a questa sfida per la Torres, che cercherà di colmare il distacco.

Nei precedenti diretti, le due squadre si sono già incontrate in questa stagione e in quella passata, con risultati equilibrati che non permettono di individuare un favorito netto.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni disponibili sui canali e le piattaforme che trasmetteranno il match.

Formazioni

Per quanto riguarda la Torres, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. I dettagli saranno aggiornati non appena comunicati dallo staff tecnico in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte del Guidonia Montecelio, la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

FOR
D1-1
VAD
D0-0
CAM
D1-1
ATA
V2-1
ACR
S2-0
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GUM

GUM - Forma

LIV
D1-1
VIS
S2-1
PIN
V1-0
PES
D1-1
FOR
V3-2
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

La Torres arriva a questo match con un ruolino di marcia di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. L'unico successo è arrivato contro l'Atalanta U23 per 2-1, mentre l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'AC Reggiana 1919. Nelle cinque gare considerate, la Torres ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, con tre pareggi consecutivi prima della vittoria sull'Atalanta U23.

Il Guidonia Montecelio presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. I laziali hanno vinto l'ultima gara per 3-2 contro il Forlì e in precedenza avevano battuto il Pineto per 1-0. Nelle cinque partite, la squadra ha realizzato sette reti e ne ha concesse sei, mostrando una certa propensione al gol sia in fase offensiva che difensiva.

Precedenti

Testa a testa

TorresPareggioGuidonia Montecelio
1
1
0
Serie C
Torres badge
Torres
TOR
2
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
1
FIN
Serie C
Guidonia Montecelio badge
Guidonia Montecelio
GUM
0
Torres badge
Torres
TOR
0
FIN
2Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 marzo 2026, quando la Torres ha battuto il Guidonia Montecelio per 2-1 in casa in Serie C. Prima di quella sfida, l'incontro del 25 ottobre 2025 si era concluso con uno 0-0, con il Guidonia Montecelio nel ruolo di squadra di casa. Nei due confronti disponibili, la Torres conta una vittoria contro un pareggio, con tre gol segnati e uno subito.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
105412113+819
D
V
S
V
V
4
PescaraPescaraPES
115331513+218
V
V
D
V
S
5
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
10523149+517
S
V
S
S
V
6
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
104421410+416
V
D
V
S
D
7
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
8
PerugiaPerugiaPER
115151517-216
S
V
S
V
V
9
VadoVadoVAD
114341211+115
V
D
V
V
D
10
TorresTorresTOR
104331112-115
S
V
D
D
D
11
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
12
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
13
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
14
Atalanta U23Atalanta U23ATA
104061115-412
S
V
S
S
S
15
ForliForliFOR
102531616011
S
D
S
D
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
112451618-210
V
D
D
V
S
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
10154610-48
D
D
V
S
D
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
101181024-144
S
S
S
V
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


In classifica nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio si trova in una posizione più elevata rispetto alla Torres, che occupa la decima piazza. Per i padroni di casa, una vittoria questa sera sarebbe importante per ridurre il divario dalla formazione ospite e rilanciarsi nella corsa ai piani alti del girone.


  1. Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.
  2. Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).
  3. Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.
  4. Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.
  5. Come guardare sul grande schermo
    Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.


Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

  • Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.

    Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.
Guarda in tutta sicurezza da qualsiasi luogoRisparmia subito l'83%

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google