Serie C - Game Week 11 25 ott 2026 - 09:30

La partita tra Torres e Guidonia Montecelio sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Come vedere Torres-Guidonia Montecelio con una VPN

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Torres-Guidonia Montecelio: data e orario

Torres e Guidonia Montecelio si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con ambizioni diverse nella stessa stagione.

I sardi arrivano a questa sfida dopo un periodo altalenante: una sconfitta nell'ultima uscita ha interrotto una striscia che comprendeva una vittoria e tre pareggi nelle quattro gare precedenti. Ritrovare i tre punti davanti al proprio pubblico è ora una priorità.

Il Guidonia Montecelio, dal canto suo, si presenta con più fiducia. I laziali hanno vinto l'ultima partita in trasferta contro il Forlì e mostrano un andamento recente più convincente, con due vittorie nelle ultime cinque gare di campionato.

In classifica, il Guidonia Montecelio occupa una posizione più alta rispetto ai padroni di casa, il che aggiunge peso specifico a questa sfida per la Torres, che cercherà di colmare il distacco.

Nei precedenti diretti, le due squadre si sono già incontrate in questa stagione e in quella passata, con risultati equilibrati che non permettono di individuare un favorito netto.

Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni disponibili sui canali e le piattaforme che trasmetteranno il match.

Formazioni

Per quanto riguarda la Torres, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. I dettagli saranno aggiornati non appena comunicati dallo staff tecnico in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte del Guidonia Montecelio, la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o convocati è stato reso noto. Le informazioni sulle formazioni verranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

La Torres arriva a questo match con un ruolino di marcia di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. L'unico successo è arrivato contro l'Atalanta U23 per 2-1, mentre l'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 2-0 contro l'AC Reggiana 1919. Nelle cinque gare considerate, la Torres ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, con tre pareggi consecutivi prima della vittoria sull'Atalanta U23.

Il Guidonia Montecelio presenta un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. I laziali hanno vinto l'ultima gara per 3-2 contro il Forlì e in precedenza avevano battuto il Pineto per 1-0. Nelle cinque partite, la squadra ha realizzato sette reti e ne ha concesse sei, mostrando una certa propensione al gol sia in fase offensiva che difensiva.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 4 marzo 2026, quando la Torres ha battuto il Guidonia Montecelio per 2-1 in casa in Serie C. Prima di quella sfida, l'incontro del 25 ottobre 2025 si era concluso con uno 0-0, con il Guidonia Montecelio nel ruolo di squadra di casa. Nei due confronti disponibili, la Torres conta una vittoria contro un pareggio, con tre gol segnati e uno subito.

Classifica





In classifica nel Girone B di Serie C, il Guidonia Montecelio si trova in una posizione più elevata rispetto alla Torres, che occupa la decima piazza. Per i padroni di casa, una vittoria questa sera sarebbe importante per ridurre il divario dalla formazione ospite e rilanciarsi nella corsa ai piani alti del girone.





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