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Serie A
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Dove vedere Torino-Lecce in tv e streaming: canali, data e orario, formazioni

Serie A
Torino vs Lecce
Torino
Lecce

Come vedere la partita di Serie A tra Torino e Lecce, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 11
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per abbonarti e seguire il match in diretta.

Il Torino ospita il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento dopo risultati deludenti nell'ultimo turno.

I granata di Ignazio Abate hanno perso due delle ultime due gare di campionato: prima il ko per 1-3 in casa contro il Como, poi la sconfitta per 0-2 sul campo del Frosinone. Un momento difficile per una squadra che solo poche settimane fa aveva inanellato tre vittorie consecutive.

Il Lecce non sta meglio. I salentini di Eusebio Di Francesco arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con il pesante 5-1 subito a Frosinone e il 2-1 incassato dal Genoa nell'ultimo turno che fotografano un periodo di profonda crisi.

Le assenze pesano su entrambe le panchine. Abate deve rinunciare a sei giocatori per infortunio, mentre Di Francesco deve fare i conti con cinque indisponibili che limitano le scelte soprattutto in attacco e a centrocampo.

In classifica il Torino occupa il decimo posto, il Lecce il quattordicesimo: tre punti di distanza che rendono questa sfida importante per entrambe le squadre in chiave salvezza e zona Europa.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Torino - Lecce

4-4-2
Torino crest
Torino
TOR
Formazione
Lecce crest
Lecce
LEC
3-5-1-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoR. BelghaliR. BelghaliA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. GandelmanO. GandelmanY. MalehY. MalehD. VeigaD. VeigaO. NgomO. NgomA. GalloA. GalloL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
4-4-2
Torino

Formazione titolare

Lecce

Allenatore

  • I. Abate
  • E. Di Francesco

Il Torino deve fare i conti con una lunga lista di infortuni: out Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali e Alessio Cacciamani. Abate dovrebbe affidarsi a Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Saul Coco e Pietro Comuzzo in difesa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança e Zakaria Aboukhlal a centrocampo, con Nikola Vlasic trequartista alle spalle della coppia Adams-Simeone.

Il Lecce deve rinunciare a Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha e Joel Monteiro per infortunio, senza squalificati in rosa. Di Francesco dovrebbe schierare Wladimiro Falcone tra i pali, con Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert e Antonino Gallo in difesa; Youssef Maleh, Oumar Ngom e Olaf Gorter a centrocampo, con Danilo Veiga, Nikola Stulic e Konan N'Dri nel tridente offensivo.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

UDI
V2-1
PAR
V0-3
MON
V3-2
COM
S1-3
FRC
S2-0
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
LEC

LEC - Forma

BOL
S1-2
UDI
V0-3
JUV
S0-2
FRC
S5-1
GEN
S1-2
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Torino ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con otto gol segnati e nove subiti. I granata arrivano da due ko consecutivi: il 2-0 subito a Frosinone e il precedente 1-3 casalingo contro il Como. Prima di questa striscia negativa, la squadra di Abate aveva battuto il Monza per 3-2 e vinto 3-0 a Parma, dimostrando solidità che nelle ultime settimane è venuta meno.

Il Lecce presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A, con cinque gol segnati e dodici subiti. I salentini arrivano dalla sconfitta per 1-2 contro il Genoa, preceduta dal pesante 5-1 incassato a Frosinone e dal 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo resta il netto 3-0 rifilato all'Udinese. La squadra di Di Francesco non vince da quattro partite consecutive.

Precedenti

Testa a testa

TorinoPareggioLecce
2
1
2
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
Torino badge
Torino
TOR
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Torino badge
Torino
TOR
0
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
4Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Torino si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio pende leggermente dalla parte del Lecce: i salentini hanno vinto in due occasioni, il Torino in due, con un pareggio per 0-0 nel settembre 2024. Le ultime due sfide al Via del Mare hanno visto entrambe le vittorie andare al Lecce, con i risultati di 2-1 e 1-0.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
V
D
S
S
S
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
S
S
S
V
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A il Torino occupa il decimo posto, mentre il Lecce si trova al quattordicesimo: le due squadre sono separate da tre punti in classifica.

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