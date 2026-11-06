Dove vedere Torino-Lecce in tv e streaming: canali, data e orario, formazioni

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Serie A - Game Week 11 7 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per abbonarti e seguire il match in diretta.

Il Torino ospita il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento dopo risultati deludenti nell'ultimo turno.

I granata di Ignazio Abate hanno perso due delle ultime due gare di campionato: prima il ko per 1-3 in casa contro il Como, poi la sconfitta per 0-2 sul campo del Frosinone. Un momento difficile per una squadra che solo poche settimane fa aveva inanellato tre vittorie consecutive.

Il Lecce non sta meglio. I salentini di Eusebio Di Francesco arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con il pesante 5-1 subito a Frosinone e il 2-1 incassato dal Genoa nell'ultimo turno che fotografano un periodo di profonda crisi.

Le assenze pesano su entrambe le panchine. Abate deve rinunciare a sei giocatori per infortunio, mentre Di Francesco deve fare i conti con cinque indisponibili che limitano le scelte soprattutto in attacco e a centrocampo.

In classifica il Torino occupa il decimo posto, il Lecce il quattordicesimo: tre punti di distanza che rendono questa sfida importante per entrambe le squadre in chiave salvezza e zona Europa.

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Notizie sulle squadre

Il Torino deve fare i conti con una lunga lista di infortuni: out Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali e Alessio Cacciamani. Abate dovrebbe affidarsi a Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Saul Coco e Pietro Comuzzo in difesa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança e Zakaria Aboukhlal a centrocampo, con Nikola Vlasic trequartista alle spalle della coppia Adams-Simeone.

Il Lecce deve rinunciare a Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha e Joel Monteiro per infortunio, senza squalificati in rosa. Di Francesco dovrebbe schierare Wladimiro Falcone tra i pali, con Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert e Antonino Gallo in difesa; Youssef Maleh, Oumar Ngom e Olaf Gorter a centrocampo, con Danilo Veiga, Nikola Stulic e Konan N'Dri nel tridente offensivo.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con otto gol segnati e nove subiti. I granata arrivano da due ko consecutivi: il 2-0 subito a Frosinone e il precedente 1-3 casalingo contro il Como. Prima di questa striscia negativa, la squadra di Abate aveva battuto il Monza per 3-2 e vinto 3-0 a Parma, dimostrando solidità che nelle ultime settimane è venuta meno.

Il Lecce presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A, con cinque gol segnati e dodici subiti. I salentini arrivano dalla sconfitta per 1-2 contro il Genoa, preceduta dal pesante 5-1 incassato a Frosinone e dal 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo resta il netto 3-0 rifilato all'Udinese. La squadra di Di Francesco non vince da quattro partite consecutive.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Torino si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio pende leggermente dalla parte del Lecce: i salentini hanno vinto in due occasioni, il Torino in due, con un pareggio per 0-0 nel settembre 2024. Le ultime due sfide al Via del Mare hanno visto entrambe le vittorie andare al Lecce, con i risultati di 2-1 e 1-0.

Classifica

In Serie A il Torino occupa il decimo posto, mentre il Lecce si trova al quattordicesimo: le due squadre sono separate da tre punti in classifica.