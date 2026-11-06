Dove vedere Torino-Lecce in tv e streaming: canali, data e orario, formazioni

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Torino-Lecce sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni per abbonarti e seguire il match in diretta.
Il Torino ospita il Lecce allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con entrambe le squadre che arrivano all'appuntamento dopo risultati deludenti nell'ultimo turno.
I granata di Ignazio Abate hanno perso due delle ultime due gare di campionato: prima il ko per 1-3 in casa contro il Como, poi la sconfitta per 0-2 sul campo del Frosinone. Un momento difficile per una squadra che solo poche settimane fa aveva inanellato tre vittorie consecutive.
Il Lecce non sta meglio. I salentini di Eusebio Di Francesco arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con il pesante 5-1 subito a Frosinone e il 2-1 incassato dal Genoa nell'ultimo turno che fotografano un periodo di profonda crisi.
Le assenze pesano su entrambe le panchine. Abate deve rinunciare a sei giocatori per infortunio, mentre Di Francesco deve fare i conti con cinque indisponibili che limitano le scelte soprattutto in attacco e a centrocampo.
In classifica il Torino occupa il decimo posto, il Lecce il quattordicesimo: tre punti di distanza che rendono questa sfida importante per entrambe le squadre in chiave salvezza e zona Europa.
Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutto quello che c'è da sapere.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Torino - Lecce
Formazione titolare
Allenatore
- I. Abate
- E. Di Francesco
Il Torino deve fare i conti con una lunga lista di infortuni: out Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali e Alessio Cacciamani. Abate dovrebbe affidarsi a Lucas Perri in porta, con Ardian Ismajli, Saul Coco e Pietro Comuzzo in difesa; Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança e Zakaria Aboukhlal a centrocampo, con Nikola Vlasic trequartista alle spalle della coppia Adams-Simeone.
Il Lecce deve rinunciare a Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha e Joel Monteiro per infortunio, senza squalificati in rosa. Di Francesco dovrebbe schierare Wladimiro Falcone tra i pali, con Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert e Antonino Gallo in difesa; Youssef Maleh, Oumar Ngom e Olaf Gorter a centrocampo, con Danilo Veiga, Nikola Stulic e Konan N'Dri nel tridente offensivo.
Stato di forma
Il Torino ha raccolto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con otto gol segnati e nove subiti. I granata arrivano da due ko consecutivi: il 2-0 subito a Frosinone e il precedente 1-3 casalingo contro il Como. Prima di questa striscia negativa, la squadra di Abate aveva battuto il Monza per 3-2 e vinto 3-0 a Parma, dimostrando solidità che nelle ultime settimane è venuta meno.
Il Lecce presenta un bilancio di una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A, con cinque gol segnati e dodici subiti. I salentini arrivano dalla sconfitta per 1-2 contro il Genoa, preceduta dal pesante 5-1 incassato a Frosinone e dal 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo resta il netto 3-0 rifilato all'Udinese. La squadra di Di Francesco non vince da quattro partite consecutive.
Precedenti
Testa a testa
L'incontro più recente tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando il Torino si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio pende leggermente dalla parte del Lecce: i salentini hanno vinto in due occasioni, il Torino in due, con un pareggio per 0-0 nel settembre 2024. Le ultime due sfide al Via del Mare hanno visto entrambe le vittorie andare al Lecce, con i risultati di 2-1 e 1-0.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|10
|9
|1
|0
|24
|8
|+16
|28
V
V
V
V
V
|2
|10
|8
|1
|1
|26
|13
|+13
|25
S
V
V
V
V
|3
|10
|7
|3
|0
|28
|10
|+18
|24
V
V
D
V
D
|4
|10
|7
|2
|1
|18
|8
|+10
|23
V
V
V
V
D
|5
|10
|6
|3
|1
|21
|12
|+9
|21
V
S
V
V
D
|6
|10
|6
|2
|2
|24
|14
|+10
|20
V
V
D
V
S
|7
|10
|5
|2
|3
|13
|10
|+3
|17
V
S
V
S
D
|8
|10
|4
|2
|4
|17
|13
|+4
|14
S
V
D
S
V
|9
|10
|4
|2
|4
|14
|13
|+1
|14
V
V
V
S
V
|10
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
S
S
V
V
V
|11
|10
|4
|1
|5
|10
|14
|-4
|13
V
V
V
S
V
|12
|10
|4
|1
|5
|9
|15
|-6
|13
S
S
S
S
D
|13
|10
|3
|2
|5
|16
|20
|-4
|11
S
D
D
S
V
|14
|10
|3
|0
|7
|11
|21
|-10
|9
S
S
S
V
S
|15
|10
|2
|2
|6
|8
|15
|-7
|8
V
D
S
S
S
|16
|10
|2
|2
|6
|15
|23
|-8
|8
V
D
S
S
S
|17
|10
|2
|2
|6
|16
|26
|-10
|8
S
S
S
S
D
|18
|10
|2
|1
|7
|17
|24
|-7
|7
S
S
S
V
S
|19
|10
|1
|2
|7
|11
|23
|-12
|5
S
D
S
S
S
|20
|10
|1
|0
|9
|6
|20
|-14
|3
S
S
S
V
S
In Serie A il Torino occupa il decimo posto, mentre il Lecce si trova al quattordicesimo: le due squadre sono separate da tre punti in classifica.