Serie A - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:45 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Como è visibile in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito trovi tutte le opzioni per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Torino-Como è una delle tre sfide in co-esclusiva di questa settimana trasmesse sia da DAZN che da Sky Sport e in streaming su NOW. Tuttavia, per i tifosi che vogliono seguire ogni partita di Serie A del Torino o del Como, è disponibile anche DAZN MyClubPass, il piano dedicato alla singola squadra.

Come vedere Torino-Como con una VPN

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Torino-Como: data e orario

Il turno infrasettimanale di Serie A porta allo Stadio Olimpico Grande Torino una sfida tra due squadre in ottima salute. I granata di Ignazio Abate ospitano il Como di Cesc Fabregas in una nona giornata che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Il Torino arriva all'appuntamento con tre vittorie consecutive alle spalle e dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite. Un momento di forma che ha riportato entusiasmo e fiducia nell'ambiente granata.

Dall'altra parte, il Como non è da meno. I lariani hanno vinto le ultime tre tra campionato e Champions League, compreso il successo per 4-1 contro il Manchester United. Una squadra che ormai non sorprende più nessuno.

Tasos Douvikas si sta confermando il trascinatore offensivo del Como: contro il Sassuolo ha firmato la doppietta decisiva, dimostrando di essere molto più di un'alternativa. Nico Paz, rimasto in panchina nell'ultimo turno di campionato per scelta tecnica, è pronto a tornare titolare.

Fabregas dovrà fare a meno di diversi elementi: Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez restano fuori. Ma il Como ha dimostrato di saper vincere anche senza i suoi titolarissimi.

In casa granata, Abate recupera la fiducia nei suoi uomini chiave con Nikola Vlasic a supporto del tandem Adams-Simeone. Le assenze di Mandragora, Israel e Rodriguez non sembrano aver inciso sul rendimento della squadra.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canali TV e piattaforme streaming sono disponibili qui sotto.

Formazioni

Ignazio Abate dovrebbe affidarsi a Daniel Bragança e Kian Fitz-Jim a centrocampo, con Nikola Vlasic trequartista alle spalle di Che Adams e Giovanni Simeone. Out per infortunio Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez.

In casa Como, Fabregas ritrova Nico Paz dal primo minuto dopo il turno di riposo contro il Sassuolo, con Luis Milla in mediana e Maxence Caqueret sulla trequarti. Restano fuori per infortunio Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez.

Stato di forma

Il Torino presenta un ruolino di marcia solido nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I granata arrivano da tre successi consecutivi, l'ultimo dei quali per 3-2 contro il Monza, e hanno vinto anche le trasferte contro Parma (0-3) e Udinese (2-1). L'unica battuta d'arresto recente è arrivata contro la Roma.

Il Como ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. Dopo il pareggio a reti bianche con la Roma e la sconfitta con il Feyenoord in Champions League, i lariani hanno inanellato tre vittorie di fila: 3-1 a Firenze, 4-1 contro il Manchester United e 2-0 contro il Sassuolo. Una striscia che certifica il momento di forma della squadra di Fabregas.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Como si impose per 6-0 in casa. Nei cinque incroci disponibili, il Como ha dominato il bilancio con quattro vittorie contro una del Torino, segnando complessivamente 13 gol a fronte di 3 subiti. L'unico successo granata in questo ristretto campionario è datato ottobre 2024.

Classifica





In classifica, il Como occupa la quinta posizione in Serie A, mentre il Torino si trova all'ottavo posto. Una sfida tra squadre che guardano entrambe alla parte alta della graduatoria.





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