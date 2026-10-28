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Dove vedere Sunderland-Brentford in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Sunderland vs Brentford
Sunderland
Brentford
EFL Cup

Dove vedere la partita di EFL Cup tra Sunderland e Brentford: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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EFL Cup - Game Week 4
Stadium of Light

La partita è disponibile in diretta su COMO TV. Per guardare il match in live streaming, è possibile accedere alla piattaforma tramite il link ufficiale.

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Sunderland-Brentford: data e orario

Sunderland e Brentford si sfidano allo Stadium of Light in una gara di EFL Cup che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

I Black Cats di Regis Le Bris attraversano un periodo delicato: ultimi in Premier League con una difesa che ha subito nove reti nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, la squadra di Wearside ha bisogno di ritrovare solidità e fiducia quanto prima.

Il pareggio per 0-0 contro il Leeds United nell'ultimo impegno di campionato ha interrotto una striscia di sconfitte, ma non ha dissipato le preoccupazioni su una squadra che fatica a produrre il gioco necessario per risalire la classifica.

Il Brentford di Keith Andrews arriva a Sunderland in condizioni ben più serene. I Bees occupano il sesto posto in Premier League con undici punti, reduci da un pareggio per 1-1 contro l'Hull City che ha mantenuto intatto il loro buon momento stagionale.

Andrews può contare su un gruppo che ha dimostrato di saper battere avversari di alto livello, come testimonia il 3-0 rifilato al Chelsea in campionato. La profondità della rosa sarà tuttavia messa alla prova da alcune assenze in mediana.

La EFL Cup offre a entrambe le squadre l'occasione di competere su un fronte diverso rispetto alle rispettive battaglie di campionato. Per il Sunderland, in particolare, potrebbe rappresentare un'opportunità per ritrovare fiducia e compattezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Sunderland - Brentford

Allenatore

  • R. Le Bris

Sul fronte del Sunderland, Regis Le Bris non ha ancora reso note le probabili scelte di formazione né ha comunicato aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche il Brentford di Keith Andrews non ha fornito indicazioni sulla formazione prevista. Va segnalato che i Bees devono fare i conti con una lista di squalificati composta da due giocatori e con un problema muscolare in mediana, fattori che potrebbero influenzare le scelte del tecnico irlandese.

Stato di forma

SUN

SUN - Forma

BHA
S0-2
TOR
V1-2
BOU
S2-0
LCH
D1-1
LEE
D0-0
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BRE

BRE - Forma

REA
V1-2
CHE
V3-0
AVL
D2-2
LIV
S1-2
HUL
D1-1
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Sunderland arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il pareggio per 0-0 contro il Leeds United in Premier League, preceduto da un altro 1-1 in Europa League contro il Lech Poznan. I Black Cats hanno totalizzato sei reti segnate e nove subite in questo arco di tempo, con le due vittorie arrivate entrambe in campo europeo.

Il Brentford ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Bees vengono dal pareggio per 1-1 contro l'Hull City in Premier League, dopo aver perso 1-2 contro il Liverpool nella gara precedente. Il dato più significativo resta il 3-0 rifilato al Chelsea, che testimonia la capacità della squadra di imporsi anche contro avversari di primo piano. Complessivamente, il Brentford ha segnato otto gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

SunderlandPareggioBrentford
1
2
2
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
FIN
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
FIN
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
FIN
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Brentford badge
Brentford
BRE
2
FIN
Championship
Brentford badge
Brentford
BRE
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
3
FIN
6Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, il Brentford ha dimostrato di avere un vantaggio complessivo. L'incontro più recente in Premier League, disputato nella stagione in corso, si è concluso sull'1-1 al Gtech Community Stadium, mentre nella sfida di gennaio il Brentford si era imposto per 3-0. L'unica vittoria del Sunderland nei cinque precedenti considerati risale all'agosto 2025, quando i Black Cats si imposero per 2-1 in casa. Il bilancio complessivo vede il Brentford avanti con due vittorie contro una del Sunderland, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica



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