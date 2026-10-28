EFL Cup - Game Week 4 28 ott 2026 - 15:45 Stadium of Light

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Sunderland-Brentford: data e orario

Sunderland e Brentford si sfidano allo Stadium of Light in una gara di EFL Cup che mette di fronte due squadre con ambizioni e momenti di forma molto diversi in questa fase della stagione.

I Black Cats di Regis Le Bris attraversano un periodo delicato: ultimi in Premier League con una difesa che ha subito nove reti nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, la squadra di Wearside ha bisogno di ritrovare solidità e fiducia quanto prima.

Il pareggio per 0-0 contro il Leeds United nell'ultimo impegno di campionato ha interrotto una striscia di sconfitte, ma non ha dissipato le preoccupazioni su una squadra che fatica a produrre il gioco necessario per risalire la classifica.

Il Brentford di Keith Andrews arriva a Sunderland in condizioni ben più serene. I Bees occupano il sesto posto in Premier League con undici punti, reduci da un pareggio per 1-1 contro l'Hull City che ha mantenuto intatto il loro buon momento stagionale.

Andrews può contare su un gruppo che ha dimostrato di saper battere avversari di alto livello, come testimonia il 3-0 rifilato al Chelsea in campionato. La profondità della rosa sarà tuttavia messa alla prova da alcune assenze in mediana.

La EFL Cup offre a entrambe le squadre l'occasione di competere su un fronte diverso rispetto alle rispettive battaglie di campionato. Per il Sunderland, in particolare, potrebbe rappresentare un'opportunità per ritrovare fiducia e compattezza.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Formazioni

Sul fronte del Sunderland, Regis Le Bris non ha ancora reso note le probabili scelte di formazione né ha comunicato aggiornamenti ufficiali su infortuni o squalifiche. Ulteriori informazioni saranno disponibili in avvicinamento al calcio d'inizio.

Anche il Brentford di Keith Andrews non ha fornito indicazioni sulla formazione prevista. Va segnalato che i Bees devono fare i conti con una lista di squalificati composta da due giocatori e con un problema muscolare in mediana, fattori che potrebbero influenzare le scelte del tecnico irlandese.

Stato di forma

Il Sunderland arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il pareggio per 0-0 contro il Leeds United in Premier League, preceduto da un altro 1-1 in Europa League contro il Lech Poznan. I Black Cats hanno totalizzato sei reti segnate e nove subite in questo arco di tempo, con le due vittorie arrivate entrambe in campo europeo.

Il Brentford ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I Bees vengono dal pareggio per 1-1 contro l'Hull City in Premier League, dopo aver perso 1-2 contro il Liverpool nella gara precedente. Il dato più significativo resta il 3-0 rifilato al Chelsea, che testimonia la capacità della squadra di imporsi anche contro avversari di primo piano. Complessivamente, il Brentford ha segnato otto gol e ne ha subiti sette nelle ultime cinque partite.

Precedenti

Nei precedenti più recenti tra le due squadre, il Brentford ha dimostrato di avere un vantaggio complessivo. L'incontro più recente in Premier League, disputato nella stagione in corso, si è concluso sull'1-1 al Gtech Community Stadium, mentre nella sfida di gennaio il Brentford si era imposto per 3-0. L'unica vittoria del Sunderland nei cinque precedenti considerati risale all'agosto 2025, quando i Black Cats si imposero per 2-1 in casa. Il bilancio complessivo vede il Brentford avanti con due vittorie contro una del Sunderland, con due pareggi a completare il quadro.

Classifica









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